【灣區新聞】國家氣象局向灣區發布高溫警示 Santa Clara縣開放多個避暑中心

國家氣象局發布對灣區的高溫警示,週五開始生效,並持續至週日,南灣Santa Clara縣開放多個避暑中心,讓市民享用。

國家氣象局對灣區發出的高溫警示,週五開始生效,並持續至週日,週未會尤其明顯,內陸地區的高溫在華氏90度到100度之間。

南灣的Santa Clara Valley最高氣溫週六預計將上升到94度,隨著高溫降臨,Santa Clara縣多個避暑中心從週五到7月2日開放,開放時間也將延長,多個圖書館亦改成避暑中心。

記者週五就到過南灣幾個避暑中心,有市民說,今年不算太熱,現在已經7月,才大概攝氏30度。

也有市民享受夏天的正式來臨,希望這情況一直持續到9月或10月,他說會盡量留在室內,早點起床做運動,要擁抱夏天。

Santa Clara縣提醒市民,高溫會導致疲憊和中暑,戶外工作者、幼兒、老人、患有慢性疾病的人以及無家可歸者,需要尤其注意。

如需了解更多避暑中心地點,請到http://preparescc.org,然後點擊Hot Weather。

