【全國新聞】佛州高中校警被控槍擊案中處事不當 陪審團裁定罪名不成立

【KTSF 張擎鳳報導】

佛羅里達州Parkland市2018年發生一間高中發生槍擊案，造成17名師生死亡，時任一名校警被控不當處理大規模槍擊事件，陪審團週四裁定所有罪名都不成立。

Scot Peterson是2018年Parkland市Marjory Stoneman Douglas高中發生大規模槍擊事件時，第一名到現場的警員。

Peterson因未有阻止槍手而被控疏忽照顧兒童、重大疏忽和偽證罪。

檢察官和家長表示，Peterson應該承擔刑事責任。

受害者Alex Schachter的爸爸Max Schachter說：「他聽到那棟大樓裡傳出槍聲，然後他的反應就是不進去，也不往裡面看。反而他撤退了，躲在水泥柱後面48分鐘。」

辯方反駁指，Peterson無法判斷槍聲是從哪一樓大樓中傳出來，控方在結案陳詞中強調，Peterson在履行職務時犯了嚴重錯誤。

檢察官Kristen Gomes說：「當被告未能有效地行動時，他告訴了你，他人生的首要任務是什麼。」

這場審訊顯示，政府和大眾期望警察在大規模槍擊事件中應該做什麼。

受害者Gina Montalto的爸爸Tony Montalto說：「我希望他因自己的無所作為而受到困擾。」

Peterson的律師Mark Eiglarsh說，這名當差32年的前警員，當日已盡力做他能做的事。

Eiglarsh說：「在本案中，唯一公正的判決，是裁定每一項罪名都不成立，因為他確實是無辜的。」

佛羅里達州陪審團週四裁定，Peterson所有相關罪名都不成立，一名受害者家屬表示，不相信Peterson是無罪的，另一名家屬就表示，司法制度再一次未能伸張正義。

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