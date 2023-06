【全國新聞】佛州高中校警被控槍擊案中處事不當 陪審團裁定罪名不成立

【KTSF 張擎鳳報導】

佛羅里達州Parkland市2018年發生一間高中發生槍擊案,造成17名師生死亡,時任一名校警被控不當處理大規模槍擊事件,陪審團週四裁定所有罪名都不成立。

Scot Peterson是2018年Parkland市Marjory Stoneman Douglas高中發生大規模槍擊事件時,第一名到現場的警員。

Peterson因未有阻止槍手而被控疏忽照顧兒童、重大疏忽和偽證罪。

檢察官和家長表示,Peterson應該承擔刑事責任。

受害者Alex Schachter的爸爸Max Schachter說:「他聽到那棟大樓裡傳出槍聲,然後他的反應就是不進去,也不往裡面看。反而他撤退了,躲在水泥柱後面48分鐘。」

辯方反駁指,Peterson無法判斷槍聲是從哪一樓大樓中傳出來,控方在結案陳詞中強調,Peterson在履行職務時犯了嚴重錯誤。

檢察官Kristen Gomes說:「當被告未能有效地行動時,他告訴了你,他人生的首要任務是什麼。」

這場審訊顯示,政府和大眾期望警察在大規模槍擊事件中應該做什麼。

受害者Gina Montalto的爸爸Tony Montalto說:「我希望他因自己的無所作為而受到困擾。」

Peterson的律師Mark Eiglarsh說,這名當差32年的前警員,當日已盡力做他能做的事。

Eiglarsh說:「在本案中,唯一公正的判決,是裁定每一項罪名都不成立,因為他確實是無辜的。」

佛羅里達州陪審團週四裁定,Peterson所有相關罪名都不成立,一名受害者家屬表示,不相信Peterson是無罪的,另一名家屬就表示,司法制度再一次未能伸張正義。

