【全國新聞】佛州高中校警被控槍擊案中處事不當 陪審團裁定罪名不成立

June 30, 2023 新聞, 全國消息
Scot Peterson (Law&Crime Network / YouTube)

【KTSF 張擎鳳報導】

佛羅里達州Parkland市2018年發生一間高中發生槍擊案，造成17名師生死亡，時任一名校警被控不當處理大規模槍擊事件，陪審團週四裁定所有罪名都不成立。

Scot Peterson是2018年Parkland市Marjory Stoneman Douglas高中發生大規模槍擊事件時，第一名到現場的警員。

Peterson因未有阻止槍手而被控疏忽照顧兒童、重大疏忽和偽證罪。

檢察官和家長表示，Peterson應該承擔刑事責任。

受害者Alex Schachter的爸爸Max Schachter說：「他聽到那棟大樓裡傳出槍聲，然後他的反應就是不進去，也不往裡面看。反而他撤退了，躲在水泥柱後面48分鐘。」

辯方反駁指，Peterson無法判斷槍聲是從哪一樓大樓中傳出來，控方在結案陳詞中強調，Peterson在履行職務時犯了嚴重錯誤。

檢察官Kristen Gomes說：「當被告未能有效地行動時，他告訴了你，他人生的首要任務是什麼。」

這場審訊顯示，政府和大眾期望警察在大規模槍擊事件中應該做什麼。

受害者Gina Montalto的爸爸Tony Montalto說：「我希望他因自己的無所作為而受到困擾。」

Peterson的律師Mark Eiglarsh說，這名當差32年的前警員，當日已盡力做他能做的事。

Eiglarsh說：「在本案中，唯一公正的判決，是裁定每一項罪名都不成立，因為他確實是無辜的。」

佛羅里達州陪審團週四裁定，Peterson所有相關罪名都不成立，一名受害者家屬表示，不相信Peterson是無罪的，另一名家屬就表示，司法制度再一次未能伸張正義。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*