【加州新聞】紐森表示加州將升級技術和設備應對山火季節

【KTSF 尹晉豪報導】

山火季節臨近，州長紐森以及加州森林及防火局（CAL FIRE）表示，為應對山火季節，會升級技術和設備。

州長紐森說：「在過去四年中，我們經歷了兩個最極端的山火季節，在面積、財產和人命損失方面最嚴重、最具破壞性，然後是兩個較溫和的山火季節，我們生活在這個新的現實中，我們不一定依附於過去一些更具預測性的模型，因為天氣變得變得越來越熱，越來越乾燥，越來越不確定，與氣候變化有關，所以我們要牢記需要以不同的方式做事。」

州長紐森表示，加州現時可以在夜間撲滅山火的直升機，預計很快將增至12至16架，除此之外，加州今年還有兩個消防的實時情報系統，一個用於北加州，而另一個用於南加州。

紐森指，系統使用紅外線技術，可以更好地繪製火災地圖，用於搜索和救援的服務，其他升級的技術還包括使用更多的衛星和山頂攝影機，來幫助探測山火。

紐森更說，加州還會使用人工智能來預測火勢，今年到目前為止，州內已發生2200多宗山火，比去年同期減少約1000宗。

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