【加州新聞】紐森表示加州將升級技術和設備應對山火季節

山火季節臨近,州長紐森以及加州森林及防火局(CAL FIRE)表示,為應對山火季節,會升級技術和設備。

州長紐森說:「在過去四年中,我們經歷了兩個最極端的山火季節,在面積、財產和人命損失方面最嚴重、最具破壞性,然後是兩個較溫和的山火季節,我們生活在這個新的現實中,我們不一定依附於過去一些更具預測性的模型,因為天氣變得變得越來越熱,越來越乾燥,越來越不確定,與氣候變化有關,所以我們要牢記需要以不同的方式做事。」

州長紐森表示,加州現時可以在夜間撲滅山火的直升機,預計很快將增至12至16架,除此之外,加州今年還有兩個消防的實時情報系統,一個用於北加州,而另一個用於南加州。

紐森指,系統使用紅外線技術,可以更好地繪製火災地圖,用於搜索和救援的服務,其他升級的技術還包括使用更多的衛星和山頂攝影機,來幫助探測山火。

紐森更說,加州還會使用人工智能來預測火勢,今年到目前為止,州內已發生2200多宗山火,比去年同期減少約1000宗。

