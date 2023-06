【全國新聞】聯邦最高法院禁大學採用平權法收生 對加州大學有何影響（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦最高法院推翻平權法禁止高等學府收生時考慮學生的族裔背景,這個判決對加州的大學有什麼影響?

加州選民1996年通過209號提案,禁止政府招聘、以及批出合約時,考慮申請人的族裔背景,同時禁止公立大學,包括加大UC以及州立大學收生時看學生的族裔背景,因此最高法院週四推翻平權法的裁決,對於加大和州立大學的錄取新生政策並沒有影響

但裁決會影響加州的私立大學,日後史丹福大學、加州理工學院(CALTECH)等知名學府在收生過程中,將不能再考慮學生的種族。

史丹福大學校長週四發表聲明指出,他對於最高法院的判決深感失望,因為裁決推翻了大學長久以來為了達到學生多元化,而沿用包含種族意識的收生政策(race conscious admission)。

史丹福大學以及其他頂尖大學,包括MIT麻省理工,曾向最高法院陳情,指出學生背景多元化,對於高等教育以及STEM科技理工領域的重要性。

史丹福大學校長週四表示,校方將遵守最高法院的決定,調整錄取新生的政策,但同時會設法做到多元化的目的,包括會加強對學生的外展工作,向弱勢社區的學生推介史丹福大學。

自從加州通過209號提案之後,UC加大也透過不同方法錄取不同背景的學生,UC承諾所有高中成績最好9%的學生,有資格入讀其中一間加大,但不一定是最熱門的柏克萊加大或洛杉磯加大。

另外,加大已經取消採用SAT或ACT大學入學試成績,而更注重學生的全人經歷和表現。

