【全國新聞】拜登對高院推翻《平權法》表達強烈不同意和失望

June 30, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登對於聯邦最高法院推翻大學在收生時實施《平權法》（Affirmative Action）的裁決表達強烈不同意和失望，他表示，希望這項結果不是最終的決定，也不是美國所代表的。

拜登一向支持《平權法》，他表示，最高法院推翻《平權法》 令人失望，他堅稱不要讓這項判決成為最終的決定，也不可以因此而改變美國所代表的。

拜登指出，過去45年來，最高法院一直承認，大學有自由去決定如何建立學生多元化，以及有責任為每個美國人打開機會之門，而在過去的案例，最高法院也重申這個觀點，就是大學可以使用族裔因素去招生，而族裔因素並不是決定性因素，多年來行之有素，最高法院週四的裁決，就推翻幾十年來的先例。

拜登說：「今天法院再次背棄幾十年來先例，而異議一方已表明，今天的裁決就是“將幾十年來的先例和重大進展倒退”，我認同這異議聲明，法院確實已結束大學招生的平權法，我強烈不同意最高法院的裁決。」

拜登因此催促大專院校繼續優先處理學生多元化，而政府也會訂立指引給高等院校去收生。

《平權法》是一系列的政策，以確保平等機會，及防止基於種族、性別、宗教、國籍及身體殘障的歧視，原意旨在平衡歷史上對某些族裔的偏見，應用於高等教育時，主要涉及增加錄取非洲裔、拉美裔及其他少數族裔學生。

平權政策最早是在1965年9月由詹森總統簽署行政命令實行，禁止基於種族、膚色、宗教信仰及原來國籍等因素的就業歧視，但真正在教育方面落實平權法的是2003年聯邦最高法院的裁定，建立全國先例，容許學校收生時考慮族裔因素。

當時的裁定認同密歇根法律學院實施平權政策，並未違反平等保護條款，也未有不當損害非少數族裔的申請入學者。

根據哈佛大學向法庭提供的文件，美國有四成的大學及六成對學生的有選擇性的學校，在收生時有考慮族裔因素。

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