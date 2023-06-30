【財經新聞】蘋果公司週五股價再創新高 市值一度突破3萬億

【KTSF 朱慧琪報導】

蘋果公司週五股價再創新高，市值一度突破3萬億美元，連續第三天創歷史新高。

蘋果公司的股價承接這兩日的升勢，在週四收市盤後升0.2%，在週五一開市時，蘋果公司的股價高開，每股達190.73美元，市值一度突破3萬億美元。

蘋果的市值去年1月曾經短暫曾攀上3億美元關口，但當日收市時未能守住關卡。

6月初，蘋果公司推出了全新產品Apple Vision Pro，並在5月份發布了比預期強勁的季度財報，即使銷售額和利潤都大幅下滑，但蘋果公司的估值仍然達到天價。

這半年，科技公司，包括晶片製造商Nvidia、微軟和蘋果公司等，股價先後大幅上漲超過15%，今年累計，蘋果的股價大幅上漲46%。

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