【財經新聞】蘋果公司週五股價再創新高 市值一度突破3萬億

【KTSF 朱慧琪報導】

蘋果公司週五股價再創新高,市值一度突破3萬億美元,連續第三天創歷史新高。

蘋果公司的股價承接這兩日的升勢,在週四收市盤後升0.2%,在週五一開市時,蘋果公司的股價高開,每股達190.73美元,市值一度突破3萬億美元。

蘋果的市值去年1月曾經短暫曾攀上3億美元關口,但當日收市時未能守住關卡。

6月初,蘋果公司推出了全新產品Apple Vision Pro,並在5月份發布了比預期強勁的季度財報,即使銷售額和利潤都大幅下滑,但蘋果公司的估值仍然達到天價。

這半年,科技公司,包括晶片製造商Nvidia、微軟和蘋果公司等,股價先後大幅上漲超過15%,今年累計,蘋果的股價大幅上漲46%。

