【全國新聞】聯邦最高法院禁大學收生時考慮族裔因素 拜登不贊同（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
聯邦最高法院推翻平權法，禁止大學在錄取學生時考慮學生的族裔。
聯邦最高法院週四做出另一個歷史性的裁決，就是禁止大學在錄取學生時，考慮學生的族裔背景，總統拜登特別開記者會，表示不贊同。
拜登說：「最高法院今天又再一次不依據法庭先例下。」
最高法院以6對3的票數裁定，哈佛大學和北卡羅來納大學，分別是私立和公立的名校，利用平權法來使得學生的族裔達到多元化的目標，最高法院中的多數大法官認為，這類招生制度，違反憲法第14修正案。
首席大法官John Roberts在意見書中表示，兩所大學在錄取學生的工作上缺乏精準和確實的目標，考慮學生的族裔，無可避免的會涉及種族刻板印象，也缺乏實質性的結論。
Roberts指出，大學收生時應考慮學生的個人經歷，而非基於膚色。
進步派的三位大法官中，Sonia Sotomayor表示，法庭加劇了教育領域的種族不平等，推翻了憲法提供的平等保護。
但是推翻平權法的多數大法官也在意見書中提到，學生還是可以在申請過程中談及種族議題，比如說在錄考文章中表示，自己在生活中如何受影響。
但是週四的裁定對所有美國大學的錄取過程都會有衝擊。
美國大學法律系教授Stephen Wermiel說：「這將強迫所有大學重新制定錄取學生的政策，從而不同的方法來取得學生多元化的目標。」
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