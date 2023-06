【全國新聞】聯邦最高法院禁大學收生時考慮族裔因素 拜登不贊同（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦最高法院推翻平權法,禁止大學在錄取學生時考慮學生的族裔。

聯邦最高法院週四做出另一個歷史性的裁決,就是禁止大學在錄取學生時,考慮學生的族裔背景,總統拜登特別開記者會,表示不贊同。

拜登說:「最高法院今天又再一次不依據法庭先例下。」

最高法院以6對3的票數裁定,哈佛大學和北卡羅來納大學,分別是私立和公立的名校,利用平權法來使得學生的族裔達到多元化的目標,最高法院中的多數大法官認為,這類招生制度,違反憲法第14修正案。

首席大法官John Roberts在意見書中表示,兩所大學在錄取學生的工作上缺乏精準和確實的目標,考慮學生的族裔,無可避免的會涉及種族刻板印象,也缺乏實質性的結論。

Roberts指出,大學收生時應考慮學生的個人經歷,而非基於膚色。

進步派的三位大法官中,Sonia Sotomayor表示,法庭加劇了教育領域的種族不平等,推翻了憲法提供的平等保護。

但是推翻平權法的多數大法官也在意見書中提到,學生還是可以在申請過程中談及種族議題,比如說在錄考文章中表示,自己在生活中如何受影響。

但是週四的裁定對所有美國大學的錄取過程都會有衝擊。

美國大學法律系教授Stephen Wermiel說:「這將強迫所有大學重新制定錄取學生的政策,從而不同的方法來取得學生多元化的目標。」

