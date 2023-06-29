【全國新聞】聯邦最高法院推翻美國大學在收生上實施平權法

【KTSF】
聯邦最高法院週四推翻美國大學在收生上奉行的平權法，迫使大專院校需要用其他方法，在收生上實現種裔多元化的目標。
高院中佔多數的保守派大法官在週四的裁決中，推翻了哈佛大學與北卡羅萊納州大學的收生政策，有訴訟指兩大學以平權法為本的收生政策，對白人和亞裔學生申請人存在歧視。
高院首席大法官John Roberts在判詞中寫道，「長久以來，大學錯誤地認為，一個人的身份應由他們的膚色定奪，而非他們面對的挑戰、所具備的專長，或學會的教訓，我們的憲法歷史不應容忍這樣的選擇」。
自由派的大法官Sonia Sotomayor則在反駁的判詞中寫道，這項裁決「倒退了數十年來取得的進步」，而高院中唯一一名非裔大法官Ketanji Brown Jackson寫道，這項裁決「對所有人來說都是一場直正的悲劇」。
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