【全國新聞】聯邦最高法院推翻美國大學在收生上實施平權法

聯邦最高法院週四推翻美國大學在收生上奉行的平權法,迫使大專院校需要用其他方法,在收生上實現種裔多元化的目標。

高院中佔多數的保守派大法官在週四的裁決中,推翻了哈佛大學與北卡羅萊納州大學的收生政策,有訴訟指兩大學以平權法為本的收生政策,對白人和亞裔學生申請人存在歧視。

高院首席大法官John Roberts在判詞中寫道,「長久以來,大學錯誤地認為,一個人的身份應由他們的膚色定奪,而非他們面對的挑戰、所具備的專長,或學會的教訓,我們的憲法歷史不應容忍這樣的選擇」。

自由派的大法官Sonia Sotomayor則在反駁的判詞中寫道,這項裁決「倒退了數十年來取得的進步」,而高院中唯一一名非裔大法官Ketanji Brown Jackson寫道,這項裁決「對所有人來說都是一場直正的悲劇」。

