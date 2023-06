【灣區新聞】舊金山有多23間小商業入選老字號名冊 3間在華埠（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)有多23間小商業入選老字號名冊,其中有三間店舖在華埠。

位於Clay街的龍子行,1978年開業至今已經45年,來自香港的譚紀任和太太蕭宏平,一直親力親為打理業務,售賣婚紗、裙褂和旗袍。

位於Stockton街的興龍燒臘肉食公司有41年歷史,老闆兩兄弟在90年代從父親接手買下公司,疫情期間在網上打造Go Duck Yourself品牌,以燒鴨、叉燒和燒肉等馳名。

另一家入選老字號的是位於Jackson街的吳興記,1976年開業,售賣報紙、雜誌和書籍,近年獲DMV加州車輛登記局認證為商業夥伴,可辦理駕駛執照、更新汽車登記和轉換地址等手續。

舊金山小商業委員會2015年設立老字號名冊,表揚超過30年歷史的小商業和非牟利機構,由市參事或市長提名,推薦成為老字號,新增的三家華裔經營的老字號,由代表第三區的市參事Aaron Peskin佩斯金提名,目前全市總共有365間老字號。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

