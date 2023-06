【灣區新聞】房價呈下降趨勢 灣區多縣估值官自動減低地稅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

基於房屋價格近來呈現下降趨勢,灣區一些縣的估值官將自動減低房子的地稅。

房屋價格在去年中的時候達到高峰,隨著近來屋價的下滑,灣區四個縣的估值官辦公室,將自動下調在高峰期買下物業的地稅,這四個縣是Alameda縣、Contra Costa縣、San Mateo縣和Santa Clara 縣。

舊金山方面,則已經在2020/2021財政年時對5800所公寓自動減地稅。

舊金山估值官Joaquin Torres說:「舊金山目前沒有市場數據顯示,要我們自動下調地稅,看不到市場數據有這個必要,但是我們明年會再從新評估,看市場數據有沒有指向可以下調地稅的改變。」

而另外四個縣,包括Marin、Napa、Solano和Sonoma,這些縣的估值官則表示,目前沒有看到房屋價格的下降大到必須下調地稅的地步。

地產界人士也補充,房價下跌也不一定意味著地稅會下調,除非高價交易是在近期轉手。

另外,要是房價上漲,加州13號提案也限制地稅的漲幅,每年最高能加2%。

地稅的稅率介於物業價格的1.1%至1.2%,要是市府對物業的估值下調,屋主的地稅也自然會下降,估值工作一般在新的一年開始時展開,業主會在7月接到地稅通知。

Torres也提醒大家,要是對7月的物業估值不滿,可以向個別縣的估值官辦公室要求重新評估,甚至上訴,民眾可以到估值官辦公室提問,或是打311取得所需資料。

