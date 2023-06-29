【灣區新聞】房價呈下降趨勢 灣區多縣估值官自動減低地稅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

基於房屋價格近來呈現下降趨勢，灣區一些縣的估值官將自動減低房子的地稅。

房屋價格在去年中的時候達到高峰，隨著近來屋價的下滑，灣區四個縣的估值官辦公室，將自動下調在高峰期買下物業的地稅，這四個縣是Alameda縣、Contra Costa縣、San Mateo縣和Santa Clara 縣。

舊金山方面，則已經在2020/2021財政年時對5800所公寓自動減地稅。

舊金山估值官Joaquin Torres說：「舊金山目前沒有市場數據顯示，要我們自動下調地稅，看不到市場數據有這個必要，但是我們明年會再從新評估，看市場數據有沒有指向可以下調地稅的改變。」

而另外四個縣，包括Marin、Napa、Solano和Sonoma，這些縣的估值官則表示，目前沒有看到房屋價格的下降大到必須下調地稅的地步。

地產界人士也補充，房價下跌也不一定意味著地稅會下調，除非高價交易是在近期轉手。

另外，要是房價上漲，加州13號提案也限制地稅的漲幅，每年最高能加2%。

地稅的稅率介於物業價格的1.1%至1.2%，要是市府對物業的估值下調，屋主的地稅也自然會下降，估值工作一般在新的一年開始時展開，業主會在7月接到地稅通知。

Torres也提醒大家，要是對7月的物業估值不滿，可以向個別縣的估值官辦公室要求重新評估，甚至上訴，民眾可以到估值官辦公室提問，或是打311取得所需資料。

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