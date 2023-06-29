【灣區新聞】山景城擴大「安全停車」計劃 協助無家者找長期居所（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣山景城（Mountain View）正在擴大「安全停車」計劃，為現時居住在車內的人提供一個途徑，以便未來找到較為穩定的長期居所。

從本週開始，山景城將為居民提供17個新的安全停車位，為現時居住在RV車內的人，提供較為穩定的居住環境。

週三舉行記者會的停車場位於Shoreline Amphitheatre外的B地段，停車位將從29個大幅擴大至46個，項目運營商Move Mountain View表示，能夠讓更多的人從候補名單上進入該計劃。

山景城已運營了安全停車計劃多年，市內現時有多個地點讓居民停泊可容納多達114個停車位，山景城市長Alison Hicks表示，通過該計劃的最新擴展，山景城可以為更多有需要的居民提供服務，幫助他們過渡到較穩定的長期住屋。

Hicks說：「山景城多數無家者，像灣區許多其他城市一樣，都住在自己的車裡，這不是好辦法，讓他們住在街道上而無衛生設施，街坊不喜歡，而且對他們也不太安全，所以我們有三個分開的安全停車場，該處比街道安全，他們有浴室和其他衛生設施，有其他車輛居民組成的社區，最重要的是，我們將他們聯繫到社區服務，讓他們找到永久住屋的途徑。」

當被問到會否擔心這些停車場成為犯罪溫床的時候，她就這樣回應：：「不會的，我們已實施這計劃多年，還沒有看到它成為犯罪溫床，人們正與社工合作，我們今早慶祝的地點，就在消防站旁邊有很多服務，而住在那裡的許多人，是每天都會遇到的人。」

她指，居住在停車場的人，可能是雜貨店的收銀員，或者街上修剪草坪的人，那些人通常都是有工作的，但只因住屋費用過高而無法承擔，並且在民眾申請過程中，亦會作背景審查。

另外，Santa Clara縣議員Joe Simitian表示，該計劃並不是萬能藥，但希望可以幫助人們進步，並獲得較好的處境。

Simitian說：「現在希望人們會住3到6個月，這會改變，而每戶情況都會有所不同，這不是永久的解決方案，也沒打算是永久的解決方案，而是一個辦法，可以讓他們有一段時間穩定下來，也許有人會住六個月以上，但這不是計劃的目標，目標是幫助人們到更好的地方。」

該計劃的資格要求包括在山景城學區有學生的家庭、山景城居民或工人、老年人和殘疾人士。

如欲了解更多，可瀏覽：Movemv.org/safe-parking

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