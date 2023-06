【灣區新聞】山景城擴大「安全停車」計劃 協助無家者找長期居所（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣山景城(Mountain View)正在擴大「安全停車」計劃,為現時居住在車內的人提供一個途徑,以便未來找到較為穩定的長期居所。

從本週開始,山景城將為居民提供17個新的安全停車位,為現時居住在RV車內的人,提供較為穩定的居住環境。

週三舉行記者會的停車場位於Shoreline Amphitheatre外的B地段,停車位將從29個大幅擴大至46個,項目運營商Move Mountain View表示,能夠讓更多的人從候補名單上進入該計劃。

山景城已運營了安全停車計劃多年,市內現時有多個地點讓居民停泊可容納多達114個停車位,山景城市長Alison Hicks表示,通過該計劃的最新擴展,山景城可以為更多有需要的居民提供服務,幫助他們過渡到較穩定的長期住屋。

Hicks說:「山景城多數無家者,像灣區許多其他城市一樣,都住在自己的車裡,這不是好辦法,讓他們住在街道上而無衛生設施,街坊不喜歡,而且對他們也不太安全,所以我們有三個分開的安全停車場,該處比街道安全,他們有浴室和其他衛生設施,有其他車輛居民組成的社區,最重要的是,我們將他們聯繫到社區服務,讓他們找到永久住屋的途徑。」

當被問到會否擔心這些停車場成為犯罪溫床的時候,她就這樣回應::「不會的,我們已實施這計劃多年,還沒有看到它成為犯罪溫床,人們正與社工合作,我們今早慶祝的地點,就在消防站旁邊有很多服務,而住在那裡的許多人,是每天都會遇到的人。」

她指,居住在停車場的人,可能是雜貨店的收銀員,或者街上修剪草坪的人,那些人通常都是有工作的,但只因住屋費用過高而無法承擔,並且在民眾申請過程中,亦會作背景審查。

另外,Santa Clara縣議員Joe Simitian表示,該計劃並不是萬能藥,但希望可以幫助人們進步,並獲得較好的處境。

Simitian說:「現在希望人們會住3到6個月,這會改變,而每戶情況都會有所不同,這不是永久的解決方案,也沒打算是永久的解決方案,而是一個辦法,可以讓他們有一段時間穩定下來,也許有人會住六個月以上,但這不是計劃的目標,目標是幫助人們到更好的地方。」

該計劃的資格要求包括在山景城學區有學生的家庭、山景城居民或工人、老年人和殘疾人士。

如欲了解更多,可瀏覽:Movemv.org/safe-parking

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。