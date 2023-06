【灣區新聞】國慶長周末受傷事故 74%跟煙花有關（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據統計,在國慶長周末假期,74%的受傷跟煙花有關,還有烤肉、火坑,如果使用不當,身體燒傷將痛不欲生。

畫面上一群人在陽台聊天,一名男子拿起一瓶油,往桌上的火坑倒,爆炸起火。

畫面上穿藍色襯衫的男子身體著火,家人企圖幫忙滅火,該名男子腿部嚴重燒傷,現在在聖塔克拉拉縣醫療中心接受治療。

傷者說:「就像整個容器一次爆炸起來,你應該有看到往每個人噴,然後當它向外向我噴時,因為我在裡面,這就是為什麼往我臉噴,但是我的衣服著火了,他們的衣服沒有著火,我很幸運,因為這個世界上還有人比我的情況更糟,你知道醫生說我只有9%燒傷,這裡有人超過45%燒傷,我不知道他們是如何生存的,從腿放射出來的疼痛,真的是太痛了。」

在國慶長周末假期來臨前,聖塔克拉拉縣醫療中心和消防局共同召開記者會,提醒民眾不論是放煙花,或是烤肉,一定要小心謹慎,以免引發火災,惹火上身。

聖縣醫療中心燒傷中心主任Clifford Sheckter說:「我們希望人們將煙花留給專業人士,他們在縣內是非法的,這些煙花應該在專業表演中欣賞,同時特別是在火坑周遭戶外燒烤、營火,不應喝酒和吸毒,通常這時候看到相當嚴重的受傷,人們離火太近,最終嚴重燒傷。」

灣區這個周末將迎來高溫,碰上國慶日長周末假期,當局呼籲民眾要燃放煙花的時候要特別小心,以免天乾物燥引發火災。

聖縣副消防局長Brian Glass說:「使用非法煙花爆竹,不僅會帶來火災風險,因為它們會在全縣引發野火,還可能造成財產損失,最重要的是想讓人們意識到,使用非法煙花爆竹,可能造成的人身傷害,不僅是點燃煙花的人,而且我們經常看到旁觀者,無辜的旁觀者,在那裡觀看非法煙花,很多時候這些都是孩子。」

根據燒傷中心,小孩子好奇心重,會用手去接觸,或是靠近火坑,導致嚴重燒傷,成人則是因燃放非法煙火而燒傷,燒傷復原是一個漫長痛苦的過程,民眾不要掉以輕心。

