【灣區新聞】國慶長周末受傷事故 74%跟煙花有關（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據統計，在國慶長周末假期，74%的受傷跟煙花有關，還有烤肉、火坑，如果使用不當，身體燒傷將痛不欲生。

畫面上一群人在陽台聊天，一名男子拿起一瓶油，往桌上的火坑倒，爆炸起火。

畫面上穿藍色襯衫的男子身體著火，家人企圖幫忙滅火，該名男子腿部嚴重燒傷，現在在聖塔克拉拉縣醫療中心接受治療。

傷者說：「就像整個容器一次爆炸起來，你應該有看到往每個人噴，然後當它向外向我噴時，因為我在裡面，這就是為什麼往我臉噴，但是我的衣服著火了，他們的衣服沒有著火，我很幸運，因為這個世界上還有人比我的情況更糟，你知道醫生說我只有9%燒傷，這裡有人超過45%燒傷，我不知道他們是如何生存的，從腿放射出來的疼痛，真的是太痛了。」

在國慶長周末假期來臨前，聖塔克拉拉縣醫療中心和消防局共同召開記者會，提醒民眾不論是放煙花，或是烤肉，一定要小心謹慎，以免引發火災，惹火上身。

聖縣醫療中心燒傷中心主任Clifford Sheckter說：「我們希望人們將煙花留給專業人士，他們在縣內是非法的，這些煙花應該在專業表演中欣賞，同時特別是在火坑周遭戶外燒烤、營火，不應喝酒和吸毒，通常這時候看到相當嚴重的受傷，人們離火太近，最終嚴重燒傷。」

灣區這個周末將迎來高溫，碰上國慶日長周末假期，當局呼籲民眾要燃放煙花的時候要特別小心，以免天乾物燥引發火災。

聖縣副消防局長Brian Glass說：「使用非法煙花爆竹，不僅會帶來火災風險，因為它們會在全縣引發野火，還可能造成財產損失，最重要的是想讓人們意識到，使用非法煙花爆竹，可能造成的人身傷害，不僅是點燃煙花的人，而且我們經常看到旁觀者，無辜的旁觀者，在那裡觀看非法煙花，很多時候這些都是孩子。」

根據燒傷中心，小孩子好奇心重，會用手去接觸，或是靠近火坑，導致嚴重燒傷，成人則是因燃放非法煙火而燒傷，燒傷復原是一個漫長痛苦的過程，民眾不要掉以輕心。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。