【科技新聞】加拿大看準科技業裁員時機 招覽目前持美國H1-B簽證人士

【KTSF 歐志洲報導】

近期高科技公司裁員,導致一些在這方面工作的專業人士失去在美國居留的機會,加拿大看準時機,為這些專業人士提供更加快的移民方式。

矽谷高科技公司主要通過H-1B工作簽證,讓海外專業人士能夠在美國工作和生活,這簽證能夠讓他們後來成為永久居民,但是道路漫長,一些國家的國民,必須等上非常久的時間才能拿到綠卡。

加拿大宣布從7月16日開始,推出一個H1-B專業工作簽證,歷時一年,在計劃下,加拿大將發出一萬份簽證,給現有美國H1-B簽證的人,要是獲得簽證,他們的配偶和子女也可以申請居留、工作和學生簽證。

而獲得簽證的人,則可以在三年內,為任何一個在加拿大的僱主工作,這三年內可以取得永久居留權,之後的幾年內得到公民權。

在這項計劃之外,加拿大也計劃給一些受僱於創新工業公司,或是高需求工作的職員五年的工作簽證。

在招攬創業人士方面,加拿大也有意吸引在海外遙距工作的外國人,讓他們能夠在往後為加拿大公司工作,之後移居加拿大。

