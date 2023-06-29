【科技新聞】加拿大看準科技業裁員時機 招覽目前持美國H1-B簽證人士

【KTSF 歐志洲報導】

近期高科技公司裁員，導致一些在這方面工作的專業人士失去在美國居留的機會，加拿大看準時機，為這些專業人士提供更加快的移民方式。

矽谷高科技公司主要通過H-1B工作簽證，讓海外專業人士能夠在美國工作和生活，這簽證能夠讓他們後來成為永久居民，但是道路漫長，一些國家的國民，必須等上非常久的時間才能拿到綠卡。

加拿大宣布從7月16日開始，推出一個H1-B專業工作簽證，歷時一年，在計劃下，加拿大將發出一萬份簽證，給現有美國H1-B簽證的人，要是獲得簽證，他們的配偶和子女也可以申請居留、工作和學生簽證。

而獲得簽證的人，則可以在三年內，為任何一個在加拿大的僱主工作，這三年內可以取得永久居留權，之後的幾年內得到公民權。

在這項計劃之外，加拿大也計劃給一些受僱於創新工業公司，或是高需求工作的職員五年的工作簽證。

在招攬創業人士方面，加拿大也有意吸引在海外遙距工作的外國人，讓他們能夠在往後為加拿大公司工作，之後移居加拿大。

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