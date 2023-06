【財經新聞】Costco將採措施禁止非會員借用會員卡使用自助支付系統

【KTSF 林子皓報導】

繼Netflix為增加收入,而採取行動打擊客戶分享密碼之後,會員制的大型連鎖商店Costco,亦正計劃打擊借用他人的會員卡使用自助支付系統的人。

全球最大會員制之一的大型連鎖商店Costco,一向付款的時候,職員會核對顧客的會員身份,不過在疫情期間,Costco則擴大了自助支付系統,Costco公司發現,很多非會員的客戶,就趁機借這個漏洞,借用他人的會員卡使用自助支付系統。

Costco發聲明,認為非會員獲得與會員相同的福利和價格是不對,為了打擊這種不當做法,Costco現在將要求使用自助支付系統的人,出示會員卡和有照片的身份證件,與常規付款通道的做法看齊。

2022年,Costco有約6600萬付費會員和1.19億持卡人,光是會員費收入就是42億美元,在美國,Costco的基本會員費是一年60元,行政會員費是一年120元。

