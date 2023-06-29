【財經新聞】Costco將採措施禁止非會員借用會員卡使用自助支付系統

June 29, 2023 新聞, 財經新聞

【KTSF 林子皓報導】

繼Netflix為增加收入，而採取行動打擊客戶分享密碼之後，會員制的大型連鎖商店Costco，亦正計劃打擊借用他人的會員卡使用自助支付系統的人。

全球最大會員制之一的大型連鎖商店Costco，一向付款的時候，職員會核對顧客的會員身份，不過在疫情期間，Costco則擴大了自助支付系統，Costco公司發現，很多非會員的客戶，就趁機借這個漏洞，借用他人的會員卡使用自助支付系統。

Costco發聲明，認為非會員獲得與會員相同的福利和價格是不對，為了打擊這種不當做法，Costco現在將要求使用自助支付系統的人，出示會員卡和有照片的身份證件，與常規付款通道的做法看齊。

2022年，Costco有約6600萬付費會員和1.19億持卡人，光是會員費收入就是42億美元，在美國，Costco的基本會員費是一年60元，行政會員費是一年120元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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