【KTSF】

東灣Alameda縣政府通過一項新法例,現時在街上觀看非法飆車(Sideshow)的人,亦可以被票控及可能面臨監禁,以減低縣內的非法飆車活動。

新法例規定,飆車活動的旁觀者可以被票控罰款1000元及監禁最多3個月。

當局指,旁觀者起到一個鼓勵、推廣及助長飆車活動的作用,而飆車活動很多時都連帶著酒後及藥後駕駛、槍擊、魯莽駕駛及縱火等違法行為。

Alameda縣參議會主席Nate Miley表示,非法飆車活動變得越來越危險及暴力,因為缺乏執法,民眾變得大膽,已有很多人因此而受傷甚至死亡。

通過這項法例是要人知道,旁觀者作為參與者之一,都需要負上刑責。

