連鎖藥房Walgreens發出盈利預警,因為公司預期隨著COVID疫情消退,對疫情相關的收益也大減,加上消費市道正在減弱,對宏觀經濟大環境的前景抱更為審慎的看法,因此Walgreens要調低全年的每股盈利預估目標.

Walgreens也提到,在最近一個季度,Walgreens為民眾施打了80萬劑COVID疫苗,比去年同期勁減超過八成,由於接種COVID疫苗人數大減,直接拖累公司的盈收。

Walgreens的股價週二一度大跌超過9%。

