【國際新聞】聯合國報告指兒童繼續不成比例地受武裝衝突影響

聯合國週二發表一份關於武裝衝突與兒童的年度報告,結果顯示到2022年,兒童繼續不成比例地受到武裝衝突的影響。

聯合國兒童與武裝衝突部CAAC的秘書長特別代表Virginia Gamba說,在2022年,24個國家內的兒童繼續受到武裝衝突的嚴重影響,世界各地發生了約27,000宗嚴重侵犯事故,打擊約接近19,000名兒童,威脅人生安全,當中的受害者大約三分之二是男童,三分之一是女童。

隨後,Gamba表示,可能有更多兒童受到傷害。

Gamba:「如果加上襲擊學校和醫院,以及拒絕人道主義援助,這兩項嚴重集體侵犯兒童人生安全的事故,受到傷害兒童的數字其實超過27,000。」

因此,各地政府需要努力防止這些影響到兒童的武裝衝突,並且為有關兒童提供協助。

Gamba提到,烏克蘭在面對俄羅斯入侵雖然是出於還擊,但也有波及學校和醫院,聯合國因此提出警告,在戰爭中無論是進攻或是防守,雙方都要遵守聯合國關於避免兒童受嚴重傷害的條款。

這份報告稱,經核實後發生最多嚴重侵犯人權行為事件的國家是剛果民主共和國、以色列、巴勒斯坦國、索馬里、敘利亞、烏克蘭、阿富汗和也門。

