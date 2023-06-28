【國際新聞】聯合國報告指兒童繼續不成比例地受武裝衝突影響

【KTSF 張擎鳳報導】

聯合國週二發表一份關於武裝衝突與兒童的年度報告，結果顯示到2022年，兒童繼續不成比例地受到武裝衝突的影響。

聯合國兒童與武裝衝突部CAAC的秘書長特別代表Virginia Gamba說，在2022年，24個國家內的兒童繼續受到武裝衝突的嚴重影響，世界各地發生了約27,000宗嚴重侵犯事故，打擊約接近19,000名兒童，威脅人生安全，當中的受害者大約三分之二是男童，三分之一是女童。

隨後，Gamba表示，可能有更多兒童受到傷害。

Gamba：「如果加上襲擊學校和醫院，以及拒絕人道主義援助，這兩項嚴重集體侵犯兒童人生安全的事故，受到傷害兒童的數字其實超過27,000。」

因此，各地政府需要努力防止這些影響到兒童的武裝衝突，並且為有關兒童提供協助。

Gamba提到，烏克蘭在面對俄羅斯入侵雖然是出於還擊，但也有波及學校和醫院，聯合國因此提出警告，在戰爭中無論是進攻或是防守，雙方都要遵守聯合國關於避免兒童受嚴重傷害的條款。

這份報告稱，經核實後發生最多嚴重侵犯人權行為事件的國家是剛果民主共和國、以色列、巴勒斯坦國、索馬里、敘利亞、烏克蘭、阿富汗和也門。

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