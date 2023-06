【全國新聞】錄音顯示特朗普曾向未獲授權人士分享機密文件

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普處理機密文件案,有錄音片段曝光,揭發特朗普曾經與其他人分享機密文件的部份內容,當中涉及國防部的攻擊計劃,他目前面對37項涉及機密文件的控罪,有前聯邦檢察官認為,特朗普不會打贏官司。

NN取得的錄音片段顯示,特朗普在2021年7月在新澤西州Bedminster市,與一班正在為前幕僚長Mark Meadows寫回憶錄的工作人員開會時有講有笑的對話,這些開會的人分別是一名撰稿員、出版商和兩名特朗普的工作人員。

今次這個錄音片段有兩分鐘長,裡面包含的新內容曝光之後,被認為是特別檢察官Jack Smith起訴特朗普的關鍵有力證據。

特朗普面對37項控罪,當中31項涉及違反間諜法,不當處理國防機密文件,特別檢察官指控特朗普在開會時向未獲授權的其他人展示機密文件的敏感資料,當中包含國防部對伊朗的攻擊計劃。

在這個錄音片段中,特朗普還與助手取笑希拉莉克林頓,助手說,希拉莉一定會將這些資料打印出來。

特朗普還插嘴說,希拉莉會電郵給Anthony Weiner,即當時的民主黨國會議員,立即引來在場人士大笑。

特朗普否認控罪,在錄音片段曝光後,他聲稱這個證明了他的清白,但前聯邦檢察官Andrew Weissman接受MSNBC訪問指出,特朗普今次「玩完」,因為這個錄音片段,只是本案大批證據之一,而特別檢察官Jack Smith不但掌握了錄音材料,還可能查問過所有在場人士,取得他們的口供,基本上按事實與法律來做,可以預期特朗普不會勝訴。

