【灣區新聞】舊金山市長到日落區宣傳公共安全預算 居民稱治安日差（視頻）

舊金山(三藩市)市參議會正在審議未來兩個財政年度合共15億6千多萬元的警察預算,在這關鍵時刻,市長布里德選擇在日落區宣傳她的公共安全預算,本台記者和不少居民和商戶談過,他們表示擔心治安,生活在恐懼之中。

市長布里德在Noriega街夾20 Ave一間新開張的中餐館前面召開記者會,呼籲市民支持她提出的公共安全財政預算。

布里德說:「我們知道市內公共安全是城中熱話,是大家最關注的,因此我們的預算必須反映出來。」

肖運翔一年半前開了這間餐館,而附近有四間商戶,今年接連遇到盜竊案。

肖運翔說:「我們小商戶很擔心被人砸玻璃、偷東西和搶東西,甚至員工上下班的安全都擔心,所以我們現在許多日落區的商舖,從前開到凌晨一點,現在所有人都不敢開到太晚,8點、9點就關鋪。」

李柱香是鄰近另一間餐館的老闆,已經做了十年,她有同感。

李柱香說:「感到不安全,很害怕,我從前經營到10點,現在只能夠經營到8點半。」

甄太太在日落區住了40年有多,她說:「感覺舊金山日落區這裡治安不是很好,許多人搶劫和砸爛汽車,逛街都要看著後面有沒有人,帶著這個袋都要護著它,怕有人搶。」

鄧姨也在日落區住了40多年,她說:「我親眼看見有人按門鈴,戴著手襪,很高大的,我不想講他是什麼人,逐家逐戶按門鈴,治安很差,不是假的,三更半夜都有人來按門鈴,有時候睡不著。」

市長布里德提出未來兩個財政年度的警察預算,合共15億6千3百萬元,目標是兩年內增加220個新警員,今年內將警隊人數提升至1800人,並在五年內增加到警力充足的水平。

警察局長Bill Scott表示,新一屆警察學校最近開班,招募了32個學警,是自從疫情開始這幾年來人數最多的一班。

Scott說:「我們按著這步伐,來年聘請100個警員,如果沒有撥款,我們做不到。」

除了增聘警員以及提高警察薪酬之外,新的公共安全預算也包括擴大社區大使計劃,任用退休警員以及市民,協助警方維持治安。

另一方面,市府也計劃增加資源,打擊露天毒品交易市場。

