【灣區新聞】舊金山市長到日落區宣傳公共安全預算 居民稱治安日差（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市參議會正在審議未來兩個財政年度合共15億6千多萬元的警察預算，在這關鍵時刻，市長布里德選擇在日落區宣傳她的公共安全預算，本台記者和不少居民和商戶談過，他們表示擔心治安，生活在恐懼之中。

市長布里德在Noriega街夾20 Ave一間新開張的中餐館前面召開記者會，呼籲市民支持她提出的公共安全財政預算。

布里德說：「我們知道市內公共安全是城中熱話，是大家最關注的，因此我們的預算必須反映出來。」

肖運翔一年半前開了這間餐館，而附近有四間商戶，今年接連遇到盜竊案。

肖運翔說：「我們小商戶很擔心被人砸玻璃、偷東西和搶東西，甚至員工上下班的安全都擔心，所以我們現在許多日落區的商舖，從前開到凌晨一點，現在所有人都不敢開到太晚，8點、9點就關鋪。」

李柱香是鄰近另一間餐館的老闆，已經做了十年，她有同感。

李柱香說：「感到不安全，很害怕，我從前經營到10點，現在只能夠經營到8點半。」

甄太太在日落區住了40年有多，她說：「感覺舊金山日落區這裡治安不是很好，許多人搶劫和砸爛汽車，逛街都要看著後面有沒有人，帶著這個袋都要護著它，怕有人搶。」

鄧姨也在日落區住了40多年，她說：「我親眼看見有人按門鈴，戴著手襪，很高大的，我不想講他是什麼人，逐家逐戶按門鈴，治安很差，不是假的，三更半夜都有人來按門鈴，有時候睡不著。」

市長布里德提出未來兩個財政年度的警察預算，合共15億6千3百萬元，目標是兩年內增加220個新警員，今年內將警隊人數提升至1800人，並在五年內增加到警力充足的水平。

警察局長Bill Scott表示，新一屆警察學校最近開班，招募了32個學警，是自從疫情開始這幾年來人數最多的一班。

Scott說：「我們按著這步伐，來年聘請100個警員，如果沒有撥款，我們做不到。」

除了增聘警員以及提高警察薪酬之外，新的公共安全預算也包括擴大社區大使計劃，任用退休警員以及市民，協助警方維持治安。

另一方面，市府也計劃增加資源，打擊露天毒品交易市場。

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