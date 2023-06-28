【財經新聞】舊金山寫字樓空置率第二季再創新高

【KTSF 朱慧琪報導】

疫情至今三年，寫字樓需求仍然低迷，舊金山（三藩市）寫字樓的空置率在第二季再創新高，達到近32%。

根據《舊金山紀事報》引述房地產公司CBRE的最新數據顯示，在過去三個月，舊金山空置的寫字樓面積增加190萬平方呎，空置率達到31.8%的新高，相信同在這期間，舊金山多間科技公司，包括Uber、Airbnb、Pinterest和Salesforce等，都將其舊金山的部分寫字樓放租有關。

根據市府估計，與2020年3月相比，現在到市中心寫字樓上班的人數減少了60%，即約少了近15萬人。

CBRE的高層預料，舊金山寫字樓的空置率將持續上升，到今年底至明年初才見頂，屆時可能會超過33%。

而辦公室空置危機，損失的不只是業主，還會帶出一連串的影響，市府官員預計，在最差的情況下，市府的地稅收入每年將減少近2億元，市中心許多零售店和餐廳亦因客流量不足而倒閉。

舊金山的寫字樓租金仍維持在全國的最高水平，但持續下跌，現時平均年租是每平方呎74.42元，較上一季下降75仙。

另一間房地產公司Colliers則採用另一種計算方法，將頭幾個月免租等優惠也納入計算時，發現租金其實跌至每平方呎69.32元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。