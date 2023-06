【財經新聞】舊金山寫字樓空置率第二季再創新高

【KTSF 朱慧琪報導】

疫情至今三年,寫字樓需求仍然低迷,舊金山(三藩市)寫字樓的空置率在第二季再創新高,達到近32%。

根據《舊金山紀事報》引述房地產公司CBRE的最新數據顯示,在過去三個月,舊金山空置的寫字樓面積增加190萬平方呎,空置率達到31.8%的新高,相信同在這期間,舊金山多間科技公司,包括Uber、Airbnb、Pinterest和Salesforce等,都將其舊金山的部分寫字樓放租有關。

根據市府估計,與2020年3月相比,現在到市中心寫字樓上班的人數減少了60%,即約少了近15萬人。

CBRE的高層預料,舊金山寫字樓的空置率將持續上升,到今年底至明年初才見頂,屆時可能會超過33%。

而辦公室空置危機,損失的不只是業主,還會帶出一連串的影響,市府官員預計,在最差的情況下,市府的地稅收入每年將減少近2億元,市中心許多零售店和餐廳亦因客流量不足而倒閉。

舊金山的寫字樓租金仍維持在全國的最高水平,但持續下跌,現時平均年租是每平方呎74.42元,較上一季下降75仙。

另一間房地產公司Colliers則採用另一種計算方法,將頭幾個月免租等優惠也納入計算時,發現租金其實跌至每平方呎69.32元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。