【灣區新聞】外籍送花員在奧克蘭韓國城街頭被槍殺 警發照緝兩人

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭（屋崙）上週有一名外籍送花人員，在韓國城街頭被槍殺，警方公佈兩名相關人士的照片，尋求公眾的幫助。

奧克蘭警方27日公佈這兩名與案件相關人士的照片，並撥出最高一萬元的懸賞金，呼籲公眾向警方提供案情相關資訊，協助破案。

這宗致命槍擊事件發生在奧克蘭韓國城26街400號街區，6月21晚上6點半左右，奧克蘭警方獲報到場後，發現有一名男子受搶傷，在送醫後仍是傷重不治。

死者的身份是27歲來自巴西的Matheus Gaidos，他的家人向巴西的電視台表示，Gaidos為逃離暴力環境，在五年前搬到美國的舊金山灣區，原定在兩個月後返回巴西，卻不幸遇襲。

根據閉路電視畫面及目擊者的講述，Gaidos當時在送花的路上，看似與一名男路人交談，卻導致Gaidos朝那名路人丟擲手上的花瓶，該名路人也向Gaidos開槍。

警方仍在調查案件細節，但就公佈這對男女的照片，兩人疑似在槍擊前進入案發地點。

民眾若有任何相關資訊，請致電(510) 283-3821，與奧克蘭警察局兇殺調查組聯絡。

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