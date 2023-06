【灣區新聞】外籍送花員在奧克蘭韓國城街頭被槍殺 警發照緝兩人

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭(屋崙)上週有一名外籍送花人員,在韓國城街頭被槍殺,警方公佈兩名相關人士的照片,尋求公眾的幫助。

奧克蘭警方27日公佈這兩名與案件相關人士的照片,並撥出最高一萬元的懸賞金,呼籲公眾向警方提供案情相關資訊,協助破案。

這宗致命槍擊事件發生在奧克蘭韓國城26街400號街區,6月21晚上6點半左右,奧克蘭警方獲報到場後,發現有一名男子受搶傷,在送醫後仍是傷重不治。

死者的身份是27歲來自巴西的Matheus Gaidos,他的家人向巴西的電視台表示,Gaidos為逃離暴力環境,在五年前搬到美國的舊金山灣區,原定在兩個月後返回巴西,卻不幸遇襲。

根據閉路電視畫面及目擊者的講述,Gaidos當時在送花的路上,看似與一名男路人交談,卻導致Gaidos朝那名路人丟擲手上的花瓶,該名路人也向Gaidos開槍。

警方仍在調查案件細節,但就公佈這對男女的照片,兩人疑似在槍擊前進入案發地點。

民眾若有任何相關資訊,請致電(510) 283-3821,與奧克蘭警察局兇殺調查組聯絡。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。