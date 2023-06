【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方表示,近日市內的ATM櫃員機搶劫案有上升趨勢,呼籲市民使用櫃員機時提高警惕。

奧克蘭警方指,近日接獲多宗報告,指事主在使用櫃員機時,遭到持械劫匪搶走財物,劫匪之後徒步或乘車逃去。

某些案件中,劫匪更跟蹤事主回家或去到另一個地方,然後對事主下手。

警方呼籲市民使用櫃員機時,要留意周圍環境及是否有可疑人物,可以的話,使用銀行內的櫃員機提款後立即收起現金,離開後確保沒有被跟蹤,一旦被跟蹤,就要駕駛到消防局及警署等安全地點,並撥打911報警。

