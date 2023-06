【全國新聞】美國中南部酷熱天氣持續 東北部狂風暴雨致航班延誤

【KTSF 張擎鳳報導】

持續多天的熱浪席捲美國南部和中部,預測幾個州的炎熱天氣可能會持續到7月4號國慶假期,與此同時,在國內的一些機場,狂暴風雨導致大量航班延誤。

極端天氣正在全美大部分地區造成嚴重破壞,週二超過5500萬人處於在各種酷熱警示和警告之下,從亞利桑那州南部到佛羅里達州,部分地區的天氣達到「過度」酷熱。

在德州,至少有兩人死於高溫,酷熱天氣亦引發新的擔憂。

休斯頓消防員協會總裁Marty Lancton說:「這個問題永遠不應該成為我們工作中的問題。」

休斯敦消防員協會發出警告,指一些消防站和救護車的冷氣損壞或不足夠。

市府將問題歸咎於供應鏈問題,但亦表示已編入預算,將更換老舊設備。

Lancton說:「這不僅對工作的男女來說危險,而且對病人來說也危險,這是不可接受。」

另一邊廂,許多航空旅客被一夜之間發生的暴風雨打亂了他們的計劃。

惡劣天氣影響了大西洋中部和東北部幾個主要機場樞紐的運作,加劇空中交通管制人員人手短缺的問題。

遊客Jordan Chu說:「今天的航班誤點,打亂了我們的旅行安排,但我們真的很高興能去旅行。」

預計晚上將有更嚴重的風暴席捲東北部和中部平原。

