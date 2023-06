【KTSF】

從7月1日,也就是本週六開始,金門大橋的過橋費將提高35美分。

要是使用FasTrak感應器的話,過橋費將從8.40元增加到8.75元,有開設帳戶或一次性付費的話,收費則從8.80元增加至9元。

而沒有帳戶的一次性發票收費,則增加至9.75元,共同乘車的收費也增加至6.75元。

除此之外,金門交通巴士和金門渡輪收費也將增加25美分,年長人士、青少年和殘障人士使用的Clipper START車資折扣計劃則不會受到影響。

當局表示,金門大橋的使用量距離疫情前的水平還有15%的差距。

