【加州新聞】加州擬發行150億元公債 增強防禦自然災害（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州在過去10年內歷經數場前所未見的自然災害，對此，有立法者將推出州提案以150億元的公債，增強全州對自然災害的防禦。

山火、水災、熱浪、乾旱，這些極端氣候在過去十年內已經成為加州各地的常態，也導致數十億元的損失。

加州州議會當前就有民主黨人在參眾議會分別提出兩項類似的草案，SB867及AB1567，提議在明年大選中推出州提案，讓選民投票決定是否以150億元的公債，加強加州的防災應變設施，包括減低有山火危險的森林密度、加蓋防洪設施、植樹為城市降溫、擴大可再生能源等措施增加預算，這項州提案也將是加州歷史上最大規模的環境相關公債提案。

紐約州在去年11月就以67%的贊成票通過一項州提案，選民同意以42億元的公債，資助防災項目及措施，例如加強紐約市的防洪系統，以及再生能源的推廣。

紐約州所通過的州提案，讓加州的立法者有信心，類似的「環境公債」提案會受選民的支持。

但回顧加州有關發行公債的投票歷史，2020年3月的13號州提案，提議以150億元的公債，資助加州的學前班、K-12學校及社區和州立大學，就被55%的選民反對；2018年的加州3號提案，提議以87億元的公債資助與改善水質有關的基礎設施，同樣也被選民檔下。

而明年將提出的「環境公債」提案，已經有反對人士指，以發行公債的方式資助環境項目並不妥當，因為利息將加劇加州的財政赤字。

支持這項提案的環團則指出，光是在過去的這個冬季，加州的州立公園就因為連續的災害損失近2.1億元，更強烈的天災只會在未來持續的發生，州府需要趕緊加強防災措施。

這項「環境公債」還未正式提出，但支持及反對的兩派人士已開始提出雙邊的論述，提案最終的通過與否不只是攸關選民對氣候變遷議題的重視程度，也反應選民對公債運用的接受度。

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