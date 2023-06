【加州新聞】加州擬發行150億元公債 增強防禦自然災害（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州在過去10年內歷經數場前所未見的自然災害,對此,有立法者將推出州提案以150億元的公債,增強全州對自然災害的防禦。

山火、水災、熱浪、乾旱,這些極端氣候在過去十年內已經成為加州各地的常態,也導致數十億元的損失。

加州州議會當前就有民主黨人在參眾議會分別提出兩項類似的草案,SB867及AB1567,提議在明年大選中推出州提案,讓選民投票決定是否以150億元的公債,加強加州的防災應變設施,包括減低有山火危險的森林密度、加蓋防洪設施、植樹為城市降溫、擴大可再生能源等措施增加預算,這項州提案也將是加州歷史上最大規模的環境相關公債提案。

紐約州在去年11月就以67%的贊成票通過一項州提案,選民同意以42億元的公債,資助防災項目及措施,例如加強紐約市的防洪系統,以及再生能源的推廣。

紐約州所通過的州提案,讓加州的立法者有信心,類似的「環境公債」提案會受選民的支持。

但回顧加州有關發行公債的投票歷史,2020年3月的13號州提案,提議以150億元的公債,資助加州的學前班、K-12學校及社區和州立大學,就被55%的選民反對;2018年的加州3號提案,提議以87億元的公債資助與改善水質有關的基礎設施,同樣也被選民檔下。

而明年將提出的「環境公債」提案,已經有反對人士指,以發行公債的方式資助環境項目並不妥當,因為利息將加劇加州的財政赤字。

支持這項提案的環團則指出,光是在過去的這個冬季,加州的州立公園就因為連續的災害損失近2.1億元,更強烈的天災只會在未來持續的發生,州府需要趕緊加強防災措施。

這項「環境公債」還未正式提出,但支持及反對的兩派人士已開始提出雙邊的論述,提案最終的通過與否不只是攸關選民對氣候變遷議題的重視程度,也反應選民對公債運用的接受度。

