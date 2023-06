【KTSF】

灣區最近有點寒冷,但未來幾日天氣會轉變,這個週末部分地區氣溫將超過華氏90度,有內陸地區最高氣溫甚至會突破100度。

國家氣象局表示,最近幾個星期,一股低壓槽盤踞在灣區,海洋氣候導致天氣較冷而且潮濕,但這股低壓槽正在瓦解,未來幾天的氣溫將會上升。

最熱是星期五到星期日,北灣、東灣內陸地區,以及南灣日間最高氣溫將達到華氏90多度,而灣區東部地區例如Brentwood、北灣Sonoma縣北面和Napa,有機會突破100度。

中谷地區以及Sacramento一帶,最高氣溫也超過100度。

大家如果計劃出行,要做好消暑和防曬的準備。

