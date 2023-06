【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區兩名非洲裔青年,涉嫌搶走一名亞裔郵差放在腰間的信箱鎖匙。

舊金山警方表示,該名亞裔郵差在週五報案,聲稱當日大約5點45分,當時他在列治文區California街4600號街區,兩名非洲裔青年走近他,強行將他按在地上,並從他腰帶上取下鑰匙。

警方指事件已向美國郵政的調查人員通報,目前尚未逮捕任何人。

有線索的民眾可以打(415) 575-4444同警方聯絡。

