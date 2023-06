【灣區新聞】4人涉在Hillsdale商場內偷走價值數千元樂高積木被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Mateo市警方拘捕4人,他們涉嫌在Hillsdale購物商場內,偷走價值超過3500元的Lego樂高積木,警方亦正搜尋涉嫌在市內三間商舖偷走幾千元商品的三名非洲裔女子。

根據警方,三名20歲至21歲的東灣列治文市居民,和一名未成年的17歲東灣Hercules市居民,因涉嫌二級搶劫及串謀犯罪被捕。

警方表示,上星期六早上約11點27分,接報有人在Hillsdale商場內的Lego專門店,偷走總值超過3500元的積木,一名店員尾隨疑犯到停車場,發現疑犯上了一架接應的Volkswagen房車。

經調查後,警員發現涉事車輛是一輛租車,並成功追蹤車輛位置。

之後下午約4點10分,舊金山警方在市內尋獲並扣留車上4人,除了在車上找到他們偷積木的證據,警員亦起出一支手槍。

當局申請將未成年的17歲嫌犯羈押在San Mateo縣的少年感化院,但感化院拒絕接收該青少年,他之後被家長接走,案中其餘三人被羈押在縣監獄,警方正調查槍械相關的控罪。

San Mateo市警方回覆本台查詢表示,像其他城市的商場一樣,Hillsdale商場經常有賊人偷走高價商品,雖然該間Lego專門店未有試過被偷走這麼多商品,但同類事件經常發生在其他商舖。

警方正搜尋三名非洲裔女子,她們涉嫌在6月16日在市內的Old Navy、Victoria Secret及Ulta偷走價值幾千元的商品。

警方指,他們將會在商場附近加強巡邏,表示十分依靠店員、保安、證人和閉路電視片段去逮捕嫌犯,並指無論罪案涉及多少金額,超過950元與否,在能夠確認疑犯身份的前提下,他們都會一視同仁,逮捕嫌犯。

本台向Hillsdale商場查詢會如何應對同類事件,但未有得到回覆。

