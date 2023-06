【灣區新聞】罷免舊金山教委簽名紙被搶 案件以1元支票和登報道歉方式和解（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華裔家長林文傑前年5月在收集請願簽名要罷免教委時,簽名紙被人強搶,林文傑上年向對方提出民事訴訟,事件以$1支票和登報道歉的方式和解。

事件發生於前年5月,林文傑正在為罷免三名舊金山教育委員的運動收集簽名,忽然Jason Kruta假裝前來簽名,所簽的都是假名和假地址。

林文傑當時處理完其他東西,再回過神來,發現Kruta早已不見,後來Kruta被人發現把偷來的簽名紙塞入附近一輛車的車底下,隨後林文傑立即上前與他理論,Kruta亦向他罵粗口。

法庭判涉案被告社會服務令25小時,以及接受12堂的情緒控制治療課。

林文傑在上年4月和律師John Roach召開記者會提出民事訴訟,表示要求對方賠償以及查清真相,該案現已以1美元的支票達成和解,並以廣告形式在三間報紙上刊登公開道歉,包括舊金山紀事報、風報和Bay Area Reporter。

林文傑表示,提出訴訟從來都不是為了錢,他指當自己經歷反民主行為和憲法權利受到侵犯時,他必須捍衛自己的權利並尋求正義。

林文傑說:「因為在兩年前,在罷免教育委員運動期間,我們好多家長和我本人都受到一班人的滋擾,有一群人好不想我們成功,其實事件已經過了兩年,我從來沒有聽過Jason Kruta他偷了我簽名紙之後的公開道歉,今日他肯在多份報章道歉,我都已經原諒他了,祝他好運。」

而本案的原告代表律師John Roach表示,自己亦有孩子在舊金山讀書,所以身同感受,他指是他當時自己主動在Twitter聯繫林文傑,並決定義務向他提供協助。

Roach說:「我非常感激,因為我從事人身傷害案件,很少有機會接手一個案件,讓自己覺得正在回饋社區,這就是本案對我的意義所在,結果對我是一次非常積極的經歷,我真的很感激能和林先生一起做事。」

他同時鼓勵其他律師同行可以參考他的做法,無償地回饋社區,最後他希望各位家長關心未來舊金山聯合校區的選舉對孩子的影響。

