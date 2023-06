【灣區新聞】舊金山華埠舞獅隊伍將代表美國到馬來西亞參賽（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一支舊金山(三藩市)華埠的舞獅隊伍,將會代表美國在8月去到馬來西亞雲頂,參加當地的第14屆馬來西亞世界獅王爭霸戰,帶隊師父和隊員都希望除了比賽之外,可以從其他隊伍身上學習。

帶隊教練劉世民說:「我們現在非常積極練習,每個早上會6點起床去健身,健身後會來練習舞獅,晚上會去跑步、健身。」

舊金山華埠的舞獅隊伍Lion Dance Me,帶隊師父劉世民自9歲開始已經練舞獅,當年亦曾代表舊金山到馬來西亞比賽,30多年後的今天,以師父的身份重返馬來西亞雲頂。

劉世民說:「我會有8個徒弟過去比賽,他們是非常年輕,有三個在讀高中,其他是讀大學,一個剛剛大學畢業,他會做獅子尾,而獅子是很特別,比賽中會第一次由女子去跳樁。」

劉世民說,比賽中其他隊伍都是經驗老到,希望可以吸收經驗和交流,亦可以傳承舞獅文化。

劉世民說:「我想美國的舞獅水平是剛剛起步,但是現在有機會可以學習。」

其中一名隊員,就讀11年級的Makeila Zhou,她已經練習舞獅兩年,參加比賽既緊張又興奮,希望可以從中學習。

Makeila說:「能夠看其他隊伍練習,我很興奮,同時我要比賽也感到緊張,我十分期待事情如何發展,我希望從比賽中成長,在觀看其他人練習時吸取經驗,過程中於他人和自己身上學習。」

即將就讀大學二年級的Ananda Tang-Lee就說,希望可以見識到其他隊伍使用的技巧,而他們亦可以從中參考。

她又說每天練習4、5個小時,體能是非常重要。

Ananda說:「我們面對的一大障礙是持續每天訓練,因為我們的肌肉會疲勞,所以體能對我們來說十分關鍵。」

她非常感激大家的支持和鼓勵,特別是社區各界捐款的善長仁翁。

Ananda說:「我的家人非常支持我,當然LionDanceMe也像家人一樣,支援我們,所有人都鼓勵我們去馬來西亞並贏得比賽。」

馬來西亞世界獅王爭霸戰將會在8月4日至6日舉行,是一個兩年一度的國際醒獅盛事,在疫情期間暫停舉行,今年復辦。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。