【灣區新聞】舊金山華埠舞獅隊伍將代表美國到馬來西亞參賽（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一支舊金山（三藩市）華埠的舞獅隊伍，將會代表美國在8月去到馬來西亞雲頂，參加當地的第14屆馬來西亞世界獅王爭霸戰，帶隊師父和隊員都希望除了比賽之外，可以從其他隊伍身上學習。

帶隊教練劉世民說：「我們現在非常積極練習，每個早上會6點起床去健身，健身後會來練習舞獅，晚上會去跑步、健身。」

舊金山華埠的舞獅隊伍Lion Dance Me，帶隊師父劉世民自9歲開始已經練舞獅，當年亦曾代表舊金山到馬來西亞比賽，30多年後的今天，以師父的身份重返馬來西亞雲頂。

劉世民說：「我會有8個徒弟過去比賽，他們是非常年輕，有三個在讀高中，其他是讀大學，一個剛剛大學畢業，他會做獅子尾，而獅子是很特別，比賽中會第一次由女子去跳樁。」

劉世民說，比賽中其他隊伍都是經驗老到，希望可以吸收經驗和交流，亦可以傳承舞獅文化。

劉世民說：「我想美國的舞獅水平是剛剛起步，但是現在有機會可以學習。」

其中一名隊員，就讀11年級的Makeila Zhou，她已經練習舞獅兩年，參加比賽既緊張又興奮，希望可以從中學習。

Makeila說：「能夠看其他隊伍練習，我很興奮，同時我要比賽也感到緊張，我十分期待事情如何發展，我希望從比賽中成長，在觀看其他人練習時吸取經驗，過程中於他人和自己身上學習。」

即將就讀大學二年級的Ananda Tang-Lee就說，希望可以見識到其他隊伍使用的技巧，而他們亦可以從中參考。

她又說每天練習4、5個小時，體能是非常重要。

Ananda說：「我們面對的一大障礙是持續每天訓練，因為我們的肌肉會疲勞，所以體能對我們來說十分關鍵。」

她非常感激大家的支持和鼓勵，特別是社區各界捐款的善長仁翁。

Ananda說：「我的家人非常支持我，當然LionDanceMe也像家人一樣，支援我們，所有人都鼓勵我們去馬來西亞並贏得比賽。」

馬來西亞世界獅王爭霸戰將會在8月4日至6日舉行，是一個兩年一度的國際醒獅盛事，在疫情期間暫停舉行，今年復辦。

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