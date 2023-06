【全國新聞】國慶長週末料有5千多萬人出遊 或創新紀錄（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

下星期二是美國國慶,美國汽車協會(AAA)預測,今年的國慶假期,將迎來破紀錄的出行人潮。

7月4號國慶日,是最能代表美國的聯邦假期,由於正值暑假,加上國慶日落在星期二,有不少民眾乾脆星期一請假,加上週末剛好連成四天假期,成為出遊的好時機。

美國汽車協會就預測,這個國慶日週末將有5070萬人出遊,比起去年同期多出近210萬人,也比2019年時創下的上一個出遊人數新高,多出近180萬人。

至於出行的人潮當中,AAA預測有4230萬人將會開車,417萬人則會選擇搭飛機,即是國慶週末出遊的人潮,近85%都會在路上,比去年同期多出一百多萬人。

AAA也預測幾個熱門出行路線最高峰擠塞的時段,其中最早出現高峰的,就是從芝加哥到印第安納波利斯市這段,本週三下午5點最多車,克里夫蘭到底特律,則會在本週五上午10點出現最大量的出行人潮。

灣區來說的話,舊金山(三藩市)到沙加緬度這段路程,在本周五中午會出現嚴重塞車,出行時間會比平常多出48%,而洛杉磯到拉斯維加斯的路段,則會在本周日傍晚6點出現高峰。

AAA的旅遊副總裁Debbie Haas說,國慶日週末顯然是延續今年夏天強勁的出遊趨勢,儘管機票和酒店都比去年昂貴,民眾還是很渴望旅遊,因此不管在路上、機場、景點和酒店,都會看到擠迫繁忙的景象,出行要更加有耐性。

不過好消息是,油價比去年國慶假期便宜,以密歇根州來說,去年7月4日平均油價為每加侖4.94元,這個夏天則下降至3.65元以下。

另外,運輸數據提供者INRIX則預測,本週五6月30日將會是國慶日週末陸上交通最繁忙的一天,出行時間會比正常高出近30%,主要都會區更是會見到最糟的交通路況,像是波士頓、西雅圖和華盛頓地區等。

INRIX建議出行的民眾,最好當天早晨或是傍晚6點出發,較能避開假日出行車潮。

