【全國新聞】國慶長週末料有5千多萬人出遊 或創新紀錄（視頻）

June 27, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

下星期二是美國國慶，美國汽車協會（AAA）預測，今年的國慶假期，將迎來破紀錄的出行人潮。

7月4號國慶日，是最能代表美國的聯邦假期，由於正值暑假，加上國慶日落在星期二，有不少民眾乾脆星期一請假，加上週末剛好連成四天假期，成為出遊的好時機。

美國汽車協會就預測，這個國慶日週末將有5070萬人出遊，比起去年同期多出近210萬人，也比2019年時創下的上一個出遊人數新高，多出近180萬人。

至於出行的人潮當中，AAA預測有4230萬人將會開車，417萬人則會選擇搭飛機，即是國慶週末出遊的人潮，近85%都會在路上，比去年同期多出一百多萬人。

AAA也預測幾個熱門出行路線最高峰擠塞的時段，其中最早出現高峰的，就是從芝加哥到印第安納波利斯市這段，本週三下午5點最多車，克里夫蘭到底特律，則會在本週五上午10點出現最大量的出行人潮。

灣區來說的話，舊金山（三藩市）到沙加緬度這段路程，在本周五中午會出現嚴重塞車，出行時間會比平常多出48%，而洛杉磯到拉斯維加斯的路段，則會在本周日傍晚6點出現高峰。

AAA的旅遊副總裁Debbie Haas說，國慶日週末顯然是延續今年夏天強勁的出遊趨勢，儘管機票和酒店都比去年昂貴，民眾還是很渴望旅遊，因此不管在路上、機場、景點和酒店，都會看到擠迫繁忙的景象，出行要更加有耐性。

不過好消息是，油價比去年國慶假期便宜，以密歇根州來說，去年7月4日平均油價為每加侖4.94元，這個夏天則下降至3.65元以下。

另外，運輸數據提供者INRIX則預測，本週五6月30日將會是國慶日週末陸上交通最繁忙的一天，出行時間會比正常高出近30%，主要都會區更是會見到最糟的交通路況，像是波士頓、西雅圖和華盛頓地區等。

INRIX建議出行的民眾，最好當天早晨或是傍晚6點出發，較能避開假日出行車潮。

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