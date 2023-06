【KTSF 張麗月報導】

科羅拉多州一間同志夜店去年發生的槍擊案,槍手週一被判終身監禁。

在週一的判刑聆訊中,法庭內逼滿受害人和家屬,23歲被告槍手Anderson Lee Aldrich對五項謀殺和46項企圖謀殺控罪全部認罪,就五項謀殺罪,他被判終身監禁,至於企圖謀殺罪,就判坐監2,200年。

另外。被告面對的兩項聯邦仇恨犯罪就拒絕答辯,即是既不宣稱自己無罪,也不承認控罪。

在槍擊案中生還的受害人,以及受害人的家屬,在法庭上表現激動,他們直斥被告是「無人性的怪物」和「懦夫」。

這宗槍擊案去年11月,發生在科州Colorado Springs的Club Q同志夜店,造成5死19人受傷。

