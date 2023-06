【KTSF】

星期天凌晨兩點多,一輛車撞進位於Sunnyvale一間Walgreens後起火燃燒,駕駛當場死亡,兩名乘客脫逃但受重傷。

Sunnyvale警方和消防隊在星期天凌晨2時25分接報,一輛車衝進位於South Sunnyvale Avenue夾Old San Francisco Road的Walgreens,救援人員抵達現場後,發現車子已經陷入一片火海,駕駛困在車內已無意識。

由於火勢猛烈,消防人員無法接近,駕駛最終當場死亡。

兩名逃出的乘客傷勢嚴重,警方在問話後,超速及酒駕相信是這起意外發生的主因。

