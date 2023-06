【灣區新聞】加州參議員威善高動議調高灣區7座大橋過橋費（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的公共交通系統面對經費短缺,代表舊金山(三藩市)的加州參議員威善高(Scott Wiener)提案在未來五年增加灣區7座大橋的過橋費1.50元,之後再找永久的經費來源。

威善高提出的SB 532,建議從明年1月開始,直至2029年1月,增加灣區公路收費部門(Bay Area Toll Authority)管轄下的7座大橋的過橋費1.50元,收到的錢將用來資助灣區的公共交通系統,例如灣區捷運(BART)和舊金山的Muni公車。

威善高表示,疫情期間,這些交通系統有得到聯邦撥款資助,但隨著這些錢逐漸花光,灣區政府必須自行想辦法解決。

雖然目前的乘客量已經在恢復中,但車費還沒有達到能夠取代聯邦撥款的水平。

提案要是通過,將把過橋費從目前的7元增加到8.50元,計劃將不影響金門大橋,金門大橋目前的過橋費是8.40元至8.80元之間。

選民在2018年通過的RM3提案,已經在2019、2022和將於2025年增加過橋費1元。

灣區捷運(BART)已經表明,要是無法有足夠的經費,可能會減少服務至每一個小時才有一趟車,或是必須在晚上9點之前停止服務,或是刪除某一條列車線。

威善高說:「依賴公共交通的人將更加難從一個地方到另一個地方,更加難上班、上學或是看醫生,對開車人士來說也一樣,即使沒有使用公共交通的話,要是公共交通系統崩潰,因為有更多的人被迫開車,現在開車的人將會面對更多阻塞,高速公路也會更加擁擠。」

SB532不需要選民通過,但是必須加州參、眾兩院的通過,並需要超過3分之2的門檻,之後再由州長做出是否簽署的最後決定。

