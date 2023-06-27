【灣區新聞】加州參議員威善高動議調高灣區7座大橋過橋費（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的公共交通系統面對經費短缺，代表舊金山（三藩市）的加州參議員威善高（Scott Wiener）提案在未來五年增加灣區7座大橋的過橋費1.50元，之後再找永久的經費來源。

威善高提出的SB 532，建議從明年1月開始，直至2029年1月，增加灣區公路收費部門（Bay Area Toll Authority）管轄下的7座大橋的過橋費1.50元，收到的錢將用來資助灣區的公共交通系統，例如灣區捷運（BART）和舊金山的Muni公車。

威善高表示，疫情期間，這些交通系統有得到聯邦撥款資助，但隨著這些錢逐漸花光，灣區政府必須自行想辦法解決。

雖然目前的乘客量已經在恢復中，但車費還沒有達到能夠取代聯邦撥款的水平。

提案要是通過，將把過橋費從目前的7元增加到8.50元，計劃將不影響金門大橋，金門大橋目前的過橋費是8.40元至8.80元之間。

選民在2018年通過的RM3提案，已經在2019、2022和將於2025年增加過橋費1元。

灣區捷運（BART）已經表明，要是無法有足夠的經費，可能會減少服務至每一個小時才有一趟車，或是必須在晚上9點之前停止服務，或是刪除某一條列車線。

威善高說：「依賴公共交通的人將更加難從一個地方到另一個地方，更加難上班、上學或是看醫生，對開車人士來說也一樣，即使沒有使用公共交通的話，要是公共交通系統崩潰，因為有更多的人被迫開車，現在開車的人將會面對更多阻塞，高速公路也會更加擁擠。」

SB532不需要選民通過，但是必須加州參、眾兩院的通過，並需要超過3分之2的門檻，之後再由州長做出是否簽署的最後決定。

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