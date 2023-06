【全國新聞】司法部起訴4間中國企業及8名中國人 涉非法販運芬太尼原材料

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部週五起訴4間中國化工企業,以及8名中國人,指控他們非法販運用來製造芬太尼的化學原材料。

今次是聯邦司法部首次檢控中國公司,要他們對製造芬太尼原材料負上責任,也是司法部針對毒品的源頭來打擊芬太尼的供應鏈。

司法部長加蘭說:「在3宗獨立檢控案件中,我們首次起訴4間中國化學公司,及8名中國公民涉嫌販運芬太尼原材料到美國。」

被起訴的包括湖北精奧生物科技在內的4間中國公司,以及這些公司的8名高層人員及員工,司法部指控他們涉嫌出售芬太尼原材料給墨西哥的錫那羅亞販毒集團,然後製成類鴉片藥物芬太尼分銷到美國。

美國是在國務卿布林肯結束北京行程後公佈這個消息,芬太尼是布林肯要同中國領導人討論的重要議題之一,他曾指出,美國需要中國更大合作,以打擊芬太尼流入美國。

在兩個月前,司法部曾經起訴錫那羅亞販毒集團的多名首領,包括大毒梟古茲曼的三名兒子,古茲曼現正在美國服刑中。

芬太尼含有致命的毒性,完全是人造的合成產品,根據聯邦疾控中心(CDC)數據,在美國,去年就有11萬人死於服用過量的芬太尼。

