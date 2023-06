【國際新聞】美加就泰坦號海底解體展開安全調查

【有線新聞】

美國和加拿大決定對在大西洋海底解體的觀光潛艇泰坦號,展開安全調查。報道指早在2018年已有人質疑泰坦號的安全問題,但公司無視建議,更不滿業界用安全理由阻礙創新。

在北大西洋海底出事的觀光潛艇泰坦號,殘骸碎片被發現散落在4000米深海底,泰坦號上5人死亡。

加拿大運輸安全委員會稱,因應泰坦號水面支援船隻「極地王子號」在加拿大註冊,會對事故展開安全調查,又已派人到「極地王子號」出發的紐芬蘭聖約翰斯港口調查,美國國家運輸安全委員會亦將聯同海岸防衛隊調查。

事故引發外界關注泰坦號的安全問題,英國廣播公司報道,泰坦號所屬公司「海洋之門」創辦人兼行政總裁拉什,2018年回應公司顧問出於安全顧慮要求停用泰坦號的電郵中,直言對於業界「用安全理由窒礙創新的做法感到厭倦」,拉什甚至將顧問的忠告形容為個人侮辱,並威脅將訴諸法律。

雖然「海洋之門」聲稱泰坦號安全,不過美國有線新聞網絡引述專家分析,泰坦號船身用了碳纖維這種非常規物料,可能在反覆加壓過程令結構受損,不適合潛入深海。

不過拉什曾解釋,用新物料是為了增加浮力,拉什本人亦於今次事故中死亡。

白宮則證實,周日泰坦號失蹤後,美軍海底聲納偵測到聲響,並已即時通知負責搜救指揮官,但美軍當時未能確認聲響是否與泰坦號有關,只能爭分奪秒繼續搜救。

