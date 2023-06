【KTSF】

史丹福醫療中心一個亞裔超聲波技術員,因為涉嫌性侵男病人而被警方逮捕。

Palo Alto警方表示,今年4月,一個40多歲的男人表示,在3月底,56歲的Mitchell Van Vu為他進行超音波掃描的時候,不當的觸摸他。

5月中,警方和院方後來也接報,又有一個男病人在同樣的情況下被性侵。

院方要求Vu行政休假,警方上週將他逮捕,Vu面對性侵的指控。

警方表示,可能還有其他受害人,除了灣區,Vu也曾在俄亥俄州辛辛那提市的醫院工作過,所以呼籲其他受害人報案。

