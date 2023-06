【灣區新聞】灣區某些城市年薪過10萬也屬低收入 可申請可負擔房屋（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

常常都聽灣區推出可負擔房屋,但是總是很難買到,原因有很多,而其中一個因素就是在灣區部分城市,年薪過10萬的單身人士都算是低收入,都符合申請可負擔房屋的收入資格。

舊金山(三藩市)紀事報引述加州房屋和社區發展部,用於設定可負擔房屋收入上限的《2023年收入水平報告》,報告是基於當地的大都會地區收入中位數,例如舊金山的大都市區,包括舊金山縣、中半島San Mateo縣和北灣Marin縣,收入水平分為極端低收入(extremely low)、非常低收入(very low)、低收入(low)、中等收入(median)和中上收入人士(moderate)。

在舊金山縣、中半島San Mateo縣和北灣Marin縣,單身人士年薪10萬4千元算是低收入,南灣Santa Clara縣,年薪9萬6千元算是低收入,東灣Alameda、Contra Costa和北灣Napa地區,低收入定義是年薪7萬多元。

這個反映灣區不易居,就算賺六位數,在申請可負擔房屋時,都被納入低收入階層。

而住屋開支極高,使灣區尤其是舊金山一帶以及矽谷,成為美國最昂貴的地區之一,越來越多人因住不起而離開灣區。

根據房地產網站Zillow數據,舊金山大都會區平均月租為3,150元,單身人士除非多年前已經置業,否則每年要賺到12.6萬元,才可以在這裡住得輕鬆自在。

