【灣區新聞】灣區某些城市年薪過10萬也屬低收入 可申請可負擔房屋（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

常常都聽灣區推出可負擔房屋，但是總是很難買到，原因有很多，而其中一個因素就是在灣區部分城市，年薪過10萬的單身人士都算是低收入，都符合申請可負擔房屋的收入資格。

舊金山（三藩市）紀事報引述加州房屋和社區發展部，用於設定可負擔房屋收入上限的《2023年收入水平報告》，報告是基於當地的大都會地區收入中位數，例如舊金山的大都市區，包括舊金山縣、中半島San Mateo縣和北灣Marin縣，收入水平分為極端低收入（extremely low）、非常低收入（very low）、低收入（low）、中等收入（median）和中上收入人士（moderate）。

在舊金山縣、中半島San Mateo縣和北灣Marin縣，單身人士年薪10萬4千元算是低收入，南灣Santa Clara縣，年薪9萬6千元算是低收入，東灣Alameda、Contra Costa和北灣Napa地區，低收入定義是年薪7萬多元。

這個反映灣區不易居，就算賺六位數，在申請可負擔房屋時，都被納入低收入階層。

而住屋開支極高，使灣區尤其是舊金山一帶以及矽谷，成為美國最昂貴的地區之一，越來越多人因住不起而離開灣區。

根據房地產網站Zillow數據，舊金山大都會區平均月租為3,150元，單身人士除非多年前已經置業，否則每年要賺到12.6萬元，才可以在這裡住得輕鬆自在。

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