【灣區新聞】舊金山Powell夾Market街捷運站發生槍擊案 18歲男子被捕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)Powell夾Market街捷運站22日晚發生槍擊案,一個18歲男子被捕。

警察在晚上8點39分左右接報到場,發現一名男人有明顯槍傷,傷者送往當地醫院後宣布不治。

警方表示,在附近攔截一架出租車,並將一對年青男女拘捕,女子隨後獲釋放,交回她的監護人。

警方確認被捕男子是18歲的沙加緬度市民Daveon Crawford,在調查過程中,警方亦在他附近發現了一支槍,現以謀殺罪落案拘留他。

警方表示,事件是單一事情。

舊金山警察局長Bill Scott說:「這種暴力行為都不容於在本市或任何地方,關於舊金山的罪行等事情引來議論紛紛,我們不會容忍這類犯罪行為,警方將在法律權力範圍內盡力確保追究責任。」

這宗槍擊案仍在調查中,有線索的民眾請撥(415) 575-4444,同警方聯絡。

