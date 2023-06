【KTSF】

南灣Santa Clara縣吸食芬太尼致死數量上月急升,聖荷西市長馬漢表示會加強執法。

Santa Clara縣4月至5月的芬太尼致死數量上升超過一半,聖荷西市長、縣政府和警方都聯手對芬太尼作出打擊。

市中心有一條街因為濫藥問題,被標籤芬太尼街的污名,這裡一個營地的無家可歸者Shawn表示,他的朋友在兩天前吸毒過量而死。

縣政府近期大力推廣納洛酮噴劑,用作逆轉芬太尼的致命後果,Shawn提到曾經用納洛酮拯救多人,又說經常將這個藥物攜帶在身上。

聖荷西市長馬漢向毒販說,如果他們去到聖荷西販毒,他們會被拘捕,至於吸毒人士,政府會盡量向他們提供治療,他說政府需要為大眾附上責任。

