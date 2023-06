【灣區新聞】聖荷西華裔醫生被裁定非法處方類鴉片藥物罪名成立（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦司法部起訴聖荷西一個華裔家庭醫生,非法開出類鴉片處方藥物,陪審團裁定12項控罪成立。

根據聯邦司法部的資料,聖荷西58歲的家庭醫生Donald Siao,當局在調查一項處方詐騙行動中,發現Siao在2016年5月至2017年5月的一年時間內,開了8201張處方給病人,兩種鴉片類藥物是Oxycodone和Hydrocodone,當局派出4名臥底探員調查此案,告訴被告自己只有輕微不適,並說會和朋友和同事分享這些藥。

審訊中的證據也特別提到,有一對母子,即使在多次要求被告開藥的過程中呈現不妥,包括重複告訴被告丟失了藥或被偷、兒子拿藥去賣、即使醫療保險公司提出警告,被告也還繼續開藥給這對母子,最後該母親也因用藥過量死亡。

聯邦司法部也表示,被告在見臥底的時候,只看他們幾分鐘就開藥,有時甚至沒有檢查身體。

陪審團就12項被告與專業操守不符,以及在缺乏合理醫療理由下分發鴉片類藥物的控罪,決定被告罪名成立,每項控罪的最高刑罰是20年監禁。

檢控官也要求吊銷被告的醫生執照,法庭也可以加判罰款和賠償,法庭將在11月7日判刑。

