【國際新聞】華格納傭兵部隊停止向莫斯科推進 克里姆林宮撤銷立案調查

俄羅斯局勢有望轉趨緩和,被指武裝叛變的華格納傭兵部隊,與克里姆林宮達成協議,折返所屬基地,停止向莫斯科推進避免流血衝突。克里姆林宮指,華格納創辦人普里戈津將前往白俄,會撤銷立案調查。

華格納集團創辦人普里戈津,入夜後乘車離開南部重鎮頓河畔羅斯托夫的軍事總部。大批民眾歡呼和揮手,有人上前和普里戈津握手。

多架坦克和傭兵部隊陸續撤離頓河畔羅斯托夫,警員指示聚集的群眾離開。普里戈津指部隊在24小時內,推進至距離莫斯科200公里,沒有流下一滴血,但為了避免流血衝突,下令部隊折返所屬基地,停止向莫斯科推進。

在白俄羅斯總統盧卡申科斡旋下,華格納與克里姆林宮達成和解協議。克里姆林宮稱盧卡申科主動提出調解,並獲總統普京批准。

根據協議,普里戈津同意前往白俄,會撤銷針對他涉嫌武裝叛變的刑事調查,亦不會起訴有份參與叛亂的傭兵,以表彰他們之前為俄羅斯作出的貢獻。

克里姆林宮強調,是為了避免流血衝突和內部對抗帶來不可預測的後果,親俄武裝車臣部隊調派3000人前往莫斯科應變。

這次俄羅斯內訌源於普里戈津指控俄羅斯指揮官無能,搞砸烏克蘭戰事,於是發起「正義行動」。總統普京批評有人野心勃勃,為個人利益而背叛,呼籲國民團結,放下紛爭,普里戈津否認叛國。

