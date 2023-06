【灣區新聞】奧克蘭非法傾倒垃圾問題日趨嚴重 當局或出動無人機航拍監控

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)非法傾倒垃圾的問題日漸加劇,當地業主和居民表示,希望市府能夠正視問題,當局可能出動無人機航拍監控。

在奧克蘭105 Avenue和Pippin街交界處一帶做生意的John Lewis表示,這裡是許多人遺忘的地方,除了有人在這裡丟棄車子和垃圾之外,更加見到有人把裝有動物屍體的垃圾袋丟棄在這裡。

Lewis說,腐爛中的屍體在這裡一個星期,已經發臭,來收集垃圾的清潔工人,把在那裡的垃圾移除,但是並不去動那些動物屍體,這是因為處理屍體的工作是由動物管理部門負責,所以這裡的業主和居民就必須忍下去。

不遠的一個地方,也是非法傾倒垃圾的黑點,Alameda縣議員Nate Miley表示,最糟糕的時候,路上甚至蓋滿垃圾,但是現在也還見到一些被丟棄的車子,更可以看到火車軌旁的貨車。

Miley表示,現在有些好轉,因為居民投訴而裝置的攝像機,也給當局可以開罰單的工具。

Miley也透露,現在也討論使用無人機航拍監控,無人機可以做的,就是在傾倒垃圾的黑點一旦查看到有垃圾,就要清潔人員積極移除任何垃圾,避免一有人開先例,其他人就跟著把垃圾拿來這裡傾倒。

Miley補充,需要市民大聲向政府說自己受夠了。

