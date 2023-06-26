【灣區新聞】奧克蘭非法傾倒垃圾問題日趨嚴重 當局或出動無人機航拍監控

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東灣奧克蘭（屋崙）非法傾倒垃圾的問題日漸加劇，當地業主和居民表示，希望市府能夠正視問題，當局可能出動無人機航拍監控。

在奧克蘭105 Avenue和Pippin街交界處一帶做生意的John Lewis表示，這裡是許多人遺忘的地方，除了有人在這裡丟棄車子和垃圾之外，更加見到有人把裝有動物屍體的垃圾袋丟棄在這裡。

Lewis說，腐爛中的屍體在這裡一個星期，已經發臭，來收集垃圾的清潔工人，把在那裡的垃圾移除，但是並不去動那些動物屍體，這是因為處理屍體的工作是由動物管理部門負責，所以這裡的業主和居民就必須忍下去。

不遠的一個地方，也是非法傾倒垃圾的黑點，Alameda縣議員Nate Miley表示，最糟糕的時候，路上甚至蓋滿垃圾，但是現在也還見到一些被丟棄的車子，更可以看到火車軌旁的貨車。

Miley表示，現在有些好轉，因為居民投訴而裝置的攝像機，也給當局可以開罰單的工具。

Miley也透露，現在也討論使用無人機航拍監控，無人機可以做的，就是在傾倒垃圾的黑點一旦查看到有垃圾，就要清潔人員積極移除任何垃圾，避免一有人開先例，其他人就跟著把垃圾拿來這裡傾倒。

Miley補充，需要市民大聲向政府說自己受夠了。

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