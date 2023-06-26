【全國新聞】全美多款急凍水果懷疑受李斯特菌污染需召回

【KTSF 朱慧琪報導】

全美多款的急凍水果懷疑受到李斯特菌污染需要召回，受影響的產品在大型連鎖超市有售。

美國農業部表示，Sunrise Growers Inc.公司自願回收幾種品牌的急凍水果，因為第三方供應商所供應的急凍菠蘿塊，有可能受到李斯特菌污染，當局目前尚未收到任何食用後不適的報告。

這些產品在全國各地的大型連鎖超市有售，包括Whole Foods、Trader Joe’s、Target和Walmart，當中很多要召回的產品，均以“365”牌子急凍雜果，或超市的自家品牌出售，需要回收的急凍水果，於2022年9月至本週期間鎖售。

FDA聯邦食品及藥物管呼籲，如果大家家中仍然有這些產品，切勿食用，要扔掉它們，或者將它們退回商店，獲取全額退款。

查詢詳情，請點擊：https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts

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