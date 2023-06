【全國新聞】全美多款急凍水果懷疑受李斯特菌污染需召回

【KTSF 朱慧琪報導】

全美多款的急凍水果懷疑受到李斯特菌污染需要召回,受影響的產品在大型連鎖超市有售。

美國農業部表示,Sunrise Growers Inc.公司自願回收幾種品牌的急凍水果,因為第三方供應商所供應的急凍菠蘿塊,有可能受到李斯特菌污染,當局目前尚未收到任何食用後不適的報告。

這些產品在全國各地的大型連鎖超市有售,包括Whole Foods、Trader Joe’s、Target和Walmart,當中很多要召回的產品,均以“365”牌子急凍雜果,或超市的自家品牌出售,需要回收的急凍水果,於2022年9月至本週期間鎖售。

FDA聯邦食品及藥物管呼籲,如果大家家中仍然有這些產品,切勿食用,要扔掉它們,或者將它們退回商店,獲取全額退款。

查詢詳情,請點擊:https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts

