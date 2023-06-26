【中國新聞】《愛國主義教育法(草案)》首提請審議 針對性規定港澳台同胞等群體

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人大常委會一連三日在北京召開會議，將審議《愛國主義教育法(草案)》。據央視報道，當中提及會對包括港澳台同胞等不同群體愛國主義教育，作出針對性規定。

人大常委會一連三日在北京召開會議，將審議《愛國主義教育法(草案)》。全國人大法工委表示，制定此項法案是以法治方式，推動和保障新時代愛國主義教育，對振奮民族精神、凝聚人民力量、推進強國建設和民族復興，具有十分重大而深遠的意義。

全國人大法工委發言人臧鐵偉說：「《愛國主義教育法(草案)》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入總結新時代愛國主義教育實施的經驗，堅持愛國、愛黨、愛社會主義相統一，把維護祖國統一和民族團結作為著力點，把實現中國民族偉大復興的中國夢，作為鮮明主題。」

臧鐵偉又指，草案內容主要包括：規定了愛國主義教育的內涵和目標、指導思想和總體要求；規定愛國主義教育的領導體制、工作原則和教育內容；規定主管部門和有關部門工作職責，及各方面向不同群體和對象開展愛國主義教育任務；同時規定愛國主義教育的支持保障措施等。

央視又報道，草案提及會對包括港澳台同胞等不同群體愛國主義教育，作出針對性規定；亦規定網絡信息服務提供者，應當加強網絡內容建設、製作及傳播體現愛國主義精神的網絡信息；開發並運用新平台、新技術、新產品，生動開展網上愛國主義教育活動。

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