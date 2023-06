【中國新聞】《愛國主義教育法(草案)》首提請審議 針對性規定港澳台同胞等群體

【有線新聞】

人大常委會一連三日在北京召開會議,將審議《愛國主義教育法(草案)》。據央視報道,當中提及會對包括港澳台同胞等不同群體愛國主義教育,作出針對性規定。

人大常委會一連三日在北京召開會議,將審議《愛國主義教育法(草案)》。全國人大法工委表示,制定此項法案是以法治方式,推動和保障新時代愛國主義教育,對振奮民族精神、凝聚人民力量、推進強國建設和民族復興,具有十分重大而深遠的意義。

全國人大法工委發言人臧鐵偉說:「《愛國主義教育法(草案)》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入總結新時代愛國主義教育實施的經驗,堅持愛國、愛黨、愛社會主義相統一,把維護祖國統一和民族團結作為著力點,把實現中國民族偉大復興的中國夢,作為鮮明主題。」

臧鐵偉又指,草案內容主要包括:規定了愛國主義教育的內涵和目標、指導思想和總體要求;規定愛國主義教育的領導體制、工作原則和教育內容;規定主管部門和有關部門工作職責,及各方面向不同群體和對象開展愛國主義教育任務;同時規定愛國主義教育的支持保障措施等。

央視又報道,草案提及會對包括港澳台同胞等不同群體愛國主義教育,作出針對性規定;亦規定網絡信息服務提供者,應當加強網絡內容建設、製作及傳播體現愛國主義精神的網絡信息;開發並運用新平台、新技術、新產品,生動開展網上愛國主義教育活動。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。