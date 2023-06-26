【灣區新聞】人口普查顯示灣區人口老化速度加快 中位年齡升幅超全國

【KTSF 張擎鳳報導】

最新人口普查數據顯示，灣區人口老化速度加快，九個縣的人口中位年齡上升幅度都超越全國。

根據The Mercury News的報導，人口普查數據顯示，從2012到2022年，灣區九個縣的人口中位年齡的升幅都高過全國，Marin縣人口的中位年齡是灣區最老，達到48.2歲，較2012年的時候增加了2.9歲，而全國同期的人口年齡中位數只上升了1.5歲，達到38.9歲。

而Santa Clara縣的人口中位年齡是38.2歲，是灣區9個縣之中最年輕的，較Marin縣足足年輕十年。

疫情期間，灣區人口年齡迅速老化，是因為疫情期間，很多人都不需要親身到公司，可以遙距工作，與此同時，在灣區生活成本太高，導致年輕人不堪負荷而搬走。

不過Santa Clara縣有科技公司提供的工作職位，所以仍然吸引到年輕家庭居住。

因此總體來說，由2012到2022年，灣區的人口老齡化的趨勢比全國更顯著。

人口普查報告也顯示了灣區過去十年中65歲及以上的居民人數增加了38%，而5歲及以下的青少年人數下降了12%。

當人口老化時，地方資源例如醫療方面就會變得緊張，專家表示，長者全職工作的可能性較小，因此對所得稅的貢獻較少，而同時，他們更依賴醫療保健等公共服務。

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