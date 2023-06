【灣區新聞】人口普查顯示灣區人口老化速度加快 中位年齡升幅超全國

【KTSF 張擎鳳報導】

最新人口普查數據顯示,灣區人口老化速度加快,九個縣的人口中位年齡上升幅度都超越全國。

根據The Mercury News的報導,人口普查數據顯示,從2012到2022年,灣區九個縣的人口中位年齡的升幅都高過全國,Marin縣人口的中位年齡是灣區最老,達到48.2歲,較2012年的時候增加了2.9歲,而全國同期的人口年齡中位數只上升了1.5歲,達到38.9歲。

而Santa Clara縣的人口中位年齡是38.2歲,是灣區9個縣之中最年輕的,較Marin縣足足年輕十年。

疫情期間,灣區人口年齡迅速老化,是因為疫情期間,很多人都不需要親身到公司,可以遙距工作,與此同時,在灣區生活成本太高,導致年輕人不堪負荷而搬走。

不過Santa Clara縣有科技公司提供的工作職位,所以仍然吸引到年輕家庭居住。

因此總體來說,由2012到2022年,灣區的人口老齡化的趨勢比全國更顯著。

人口普查報告也顯示了灣區過去十年中65歲及以上的居民人數增加了38%,而5歲及以下的青少年人數下降了12%。

當人口老化時,地方資源例如醫療方面就會變得緊張,專家表示,長者全職工作的可能性較小,因此對所得稅的貢獻較少,而同時,他們更依賴醫療保健等公共服務。

