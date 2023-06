第43屆舊金山猶太影展，7月在舊金山和奧克蘭登場

全球歷史最悠久的猶太電影節–舊金山猶太影展,7月在舊金山和奧克蘭登場。

上世紀六、七十年代,當時受歡迎的好萊塢喜劇演員Gene Wilder 和多位著名導演合作過。其中令人印象深刻的,是飾演《Willy Wonka and the Chocolate Factory》,當中的巧克力工廠主人Willy Wonka。第43屆舊金山猶太影展的開幕影片,就是這部《Remembering Gene Wilder》。從前所未見的私人錄影和朋友的回憶中,來認識這位傳奇人物。

納粹德國領袖希特勒,是眾人憎恨的歷史人物,但是也有人用他來做喜劇題材。電影《My Neighbor Adolf》講述一個猶太大屠殺的生還者,移居到阿根廷,鐵定自己的新鄰居就是戰敗後,逃離歐洲的希特勒,並不相信希特勒自殺的消息。這是今年影展的焦點作品。

在奧克蘭的影展內容,焦點將是英國和巴勒斯坦的喜劇《A Gaza Weekend》。故事中的以色列發生新病毒疫情,一對英國和以色列情侶,為了逃避疫情,認為巴勒斯坦控制的加沙地帶是安全的地方,從中搞笑。

第43屆舊金山猶太影展,將展出67部出自18個國家的電影。影展將從7月20日開始,在舊金山的Castro 和Vogue 戲院舉行,一直到7月30日。之後在奧克蘭的部分,將從8月1日開始至6日,地點是Landmark Piedmont 戲院。

影展內容和購票細節,可以參考網站sfjff.org

43rd San Francisco Jewish Film Festival returns July 20 in San Francisco, August 1 in Oakland

