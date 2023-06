影評：看影后演愛情鬧劇《珍愛硬起來》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個羞澀男生的父母親,要在兒子上大學前,找一個貌美女子來突破他的性格。

紐約州Long Island 東部的小鎮Montauk,一個32歲少女Maddie,瀕臨破產而汽車被收回。但是Maddie 當網的司機討飯吃,沒了賺錢工具,在網上看到有人要請人來與孩子約會,將這男孩從孤僻的性格中走出來,報酬是一輛轎車。在美國社會中,看來是一個簡單的金錢交易。Maddie 不想因為破產,而失去母親留給她的房子,於是決定犧牲自己。

Maddie 先是在寵物庇護所,找到這個男生Percy。Percy 一見到Maddie,雖然喜歡她的性感外形。但是也對這大他十多歲的女子,感到好奇和誘惑。這是一部典型好萊塢喜劇,也猜得出 Maddie 在過程中會碰釘子,而Percy 也會發現父母有份參與。至於Percy 是否會脫離處男身份,看完電影自有分曉。

也正因為這是一部典型好萊塢喜劇,劇情轉折也不出觀眾所料。對白幽默但也沒有令人捧腹大笑的情節。最大看頭,還是飾演貌美女子的奧斯卡影后Jennifer Lawrence。年紀輕的時候就奪下影壇最大演繹大獎,也演過了賣座商業片受人們愛戴的人物。事業中,接下來也可以想拍什麼,就拍什麼,不需要有任何顧慮。而這部鬧劇也突出她的喜劇節奏感,甚至有一場全裸的搞笑畫面,都會要觀眾更加感覺她的親切。這部在夏天推出的喜劇,也感覺到輕鬆詼諧中的清涼感。

《珍愛硬起來 No Hard Feelings》給大家一個到電影院,放鬆發笑的機會。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.nohardfeelingsmovie.com/

“No Hard Feelings” Review: Jennifer Lawrence goes all raunchy

“Screening Room” reviews “No Hard Feelings”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Now in theatres