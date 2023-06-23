UCSF一項研究發現從2011-21 加州病人到醫院急診室的等候時間增加了

【KTSF 歐志洲報導】
加州大學舊金山分校UCSF的一項研究發現，從2011至2021年之間，加州病人到醫院急診室的等候時間增加了，有哪些因素導致
加州大學舊金山分校的研究發現截至2021年的十年之間，加州急診室的數量減少了3.8%，而病床也減少了2.5%，但是在同時間內，病人到急診室求診的次數，則從每年1,210萬增加到1,290萬，增幅是7.4%，而因為嚴重病狀，到急診室求診的次數，則從2百萬飆升到340萬，增幅是68%
研究指出,到急診室求診的次數,並不能用加州的人口增長來解釋,因為在同時間內,加州的人口只增加了4%,低於急診室求診的7.4%增幅
根據Hospital Stats 機構的統計,看舊金山的情況，9間醫院的急診室中，等候時間介於，最短是東華醫院的2小時4分鐘，到最長的UCSF 醫療中心，4小時39分鐘
舊金山加大的報告指出，研究顯示加州的超過400間，急症護理醫院的服務量，沒有跟得上需求，因此人們到急診室求診的等候時間，也會變長
研究也指出服務量減低，也和一些醫院關閉急診部門，或醫院綜合服務有關
而導致這些問題的主要原因，是經費不足和人手短缺
近年來,醫院的護士、技術人員等職員，也面對工作過度疲勞的問題
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