UCSF一項研究發現從2011-21 加州病人到醫院急診室的等候時間增加了

加州大學舊金山分校UCSF的一項研究發現,從2011至2021年之間,加州病人到醫院急診室的等候時間增加了,有哪些因素導致

加州大學舊金山分校的研究發現截至2021年的十年之間,加州急診室的數量減少了3.8%,而病床也減少了2.5%,但是在同時間內,病人到急診室求診的次數,則從每年1,210萬增加到1,290萬,增幅是7.4%,而因為嚴重病狀,到急診室求診的次數,則從2百萬飆升到340萬,增幅是68%

研究指出,到急診室求診的次數,並不能用加州的人口增長來解釋,因為在同時間內,加州的人口只增加了4%,低於急診室求診的7.4%增幅

根據Hospital Stats 機構的統計,看舊金山的情況,9間醫院的急診室中,等候時間介於,最短是東華醫院的2小時4分鐘,到最長的UCSF 醫療中心,4小時39分鐘

舊金山加大的報告指出,研究顯示加州的超過400間,急症護理醫院的服務量,沒有跟得上需求,因此人們到急診室求診的等候時間,也會變長

研究也指出服務量減低,也和一些醫院關閉急診部門,或醫院綜合服務有關

而導致這些問題的主要原因,是經費不足和人手短缺

近年來,醫院的護士、技術人員等職員,也面對工作過度疲勞的問題

