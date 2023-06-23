台灣海外僑胞也可以參加總統大選投票 台灣僑委會發布登記作業將在九月份展開

June 23, 2023 新聞, 灣區新聞, 台灣新聞, 新聞視頻

台灣將在明年1月13日，舉行總統和立委選舉投票，其中海外僑胞也可以參加，總統大選投票，但需要事先登記，台灣僑委會發布通知，登記作業將在九月份展開

位於Milpitas的南灣僑教中心發布通知，表示台灣中選會將於9月12日，發布海外僑民申請返國行使總統、副總統選舉權登記的公告，並從9月12日至12月4日期間受理登記

簡而言之，如果您是台灣僑民，在台灣已經沒有戶籍，而又想在這次台灣總統大選投票的話，屆時可以透過登記方式取得投票權選出下一任總統

不過台灣並未開放通訊投票，打算參加投票的海外僑民，都必須在投票日當天，親自在台灣投下寶貴的一票

至於目前在台灣仍保有戶籍的海外僑民，也就是在台設籍六個月以上，則不需要另行登記，只要年滿二十歲就有投票權和當地台灣選民一樣，選舉通知屆時會寄到您的戶籍地址，總統和立委選舉都可以投票

對於年滿20歲、戶籍已遷出的海外僑胞，只要曾經在中華民國自由地區，設有戶籍達6個月以上，持有效中華民國護照者，也可以向最後遷出國外時之，原戶籍地戶政事務所，申請登記返國行使總統、副總統選舉權，查核批准後，即有總統、副總統選舉權，但就不適用於立法委員選舉

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