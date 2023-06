台灣海外僑胞也可以參加總統大選投票 台灣僑委會發布登記作業將在九月份展開

台灣將在明年1月13日,舉行總統和立委選舉投票,其中海外僑胞也可以參加,總統大選投票,但需要事先登記,台灣僑委會發布通知,登記作業將在九月份展開

位於Milpitas的南灣僑教中心發布通知,表示台灣中選會將於9月12日,發布海外僑民申請返國行使總統、副總統選舉權登記的公告,並從9月12日至12月4日期間受理登記

簡而言之,如果您是台灣僑民,在台灣已經沒有戶籍,而又想在這次台灣總統大選投票的話,屆時可以透過登記方式取得投票權選出下一任總統

不過台灣並未開放通訊投票,打算參加投票的海外僑民,都必須在投票日當天,親自在台灣投下寶貴的一票

至於目前在台灣仍保有戶籍的海外僑民,也就是在台設籍六個月以上,則不需要另行登記,只要年滿二十歲就有投票權和當地台灣選民一樣,選舉通知屆時會寄到您的戶籍地址,總統和立委選舉都可以投票

對於年滿20歲、戶籍已遷出的海外僑胞,只要曾經在中華民國自由地區,設有戶籍達6個月以上,持有效中華民國護照者,也可以向最後遷出國外時之,原戶籍地戶政事務所,申請登記返國行使總統、副總統選舉權,查核批准後,即有總統、副總統選舉權,但就不適用於立法委員選舉

